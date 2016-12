Nikolaus-Besuche bei GCP

Hausverwaltung mit vorweihnachtlichem Auftrag für die Mieter

(firmenpresse) - Berlin, 30.12.2016. Der Nikolaus von Grand City Property (GCP) war erneut auf großer Deutschlandtour. An mehr als 50 Standorten durften sich die Mieter im Dezember über einen vorweihnachtlichen Besuch freuen. Saisonale Aktionen für die Mieter gehören bei der Hausverwaltung fest zum Programm: "So bringen wir Leben in die Nachbarschaft und bereiten den Mietern eine kleine Freude", sagt Katrin Petersen, Sprecherin von GCP.

Mit tausenden Schokoladenweihnachtsmännern und kleinen Geschenken im Gepäck machte sich der Nikolaus auch in diesem Jahr auf große Tour und wurde von Bremen bis Mannheim, in Köln und Leipzig gleichermaßen begeistert von den jüngsten Mietern empfangen. Kleine Geschichten und Weihnachtslieder sorgten in den Nachbarschaften für vorweihnachtliche Stimmung. Das Highlight war jedoch ausnahmslos an jedem Standort die kleine Bescherung: In diesem Jahr gab es neben den beliebten GCP-Schokoladenweihnachtsmännern verschiedene Ausmalpuzzles und Stifte für alle. Bereits zum dritten Mal hat GCP die große Mieteraktion in diesem Jahr umgesetzt.

Weitere Informationen zu GCP finden Sie hier.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.grandcityproperty.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mehr als Hausverwaltung



"Wir möchten den Mietern eine gute Wohnqualität bieten. Dafür investieren wir in die Wohnungen und die Wohnhäuser und bieten einen umfangreichen Mieterservice. Die regelmäßigen Mieteraktionen stärken das Miteinander der Hausgemeinschaft und tragen dazu bei, dass sich die Mieter bei uns wohlfühlen", so Katrin Petersen weiter.



GCP ist Bestandshalter von Wohnimmobilien und vermietet und verwaltet deutschlandweit Wohnungen mit dem Ziel, die Wohnqualität durch gezielte Maßnahmen nachhaltig zu verbessern. Neben Investitionen für den Wohnraum und intensivem Mieterservice stehen dabei auch Maßnahmen für das Wohnumfeld im Fokus der langfristigen Strategie zur Verbesserung der Wohnqualität. Dazu unterstützt GCP an vielen Standorten lokale Projekte und veranstaltet Mietersommerfeste und regelmäßige Mitmach-Aktionen für die Mieterkinder zu Nikolaus oder Ostern.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland

PresseKontakt / Agentur:

Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland

Katrin Petersen, Pressesprecherin

Wittestraße 30f

13509 Berlin

presse(at)grandcity.de

0800-646 377 200

www.grandcityproperty.de



Datum: 30.12.2016 - 12:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1440362

Anzahl Zeichen: 1272

Kontakt-Informationen:

Firma: Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland

Ansprechpartner: Katrin Petersen, Pressesprecherin

Stadt: Berlin

Telefon: 0800-646 377 200





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung