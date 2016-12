ZDFinfo, kurzfristiges Programmänderung / Mainz, 30. Dezember 2016

Woche 01/17

Montag, 02.01.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.45ZDF-History

Berühmte Tote der Geschichte

Deutschland 2016

ZDF-History: Die zwei Leben der Grace Kelly um 5.45 Uhr - entfällt!



6.30ZDF-History

Elly Beinhorn - Die Dokumentation



7.15Silicon Valley

Die Geschichte der "Fairchild Eight"

USA 2013



7.55Silicon Valley

Vom Halbleiter zum Mikroprozessor

USA 2013



8.45Die Facebook-Story

Mark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook



9.25Die Scheinwelt von Facebook & Co.

Das Geschäft mit gekauften Likes



10.10Generation Like

Teenager in Sozialen Netzwerken

USA 2016



10.55DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam?

Großbritannien 2014



11.40Tod eines Internet-Aktivisten

Die Aaron Swartz-Story

USA 2014



13.25Hacker, Freaks und Funktionäre

Der Chaos Computer Club

Deutschland 2016



14.10Videospiele - Revolution einer Generation

Schweiz 2015



14.50Atari: Game Over

Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie



15.40World of Warcraft - Geschichte eines Kult-Spiels

Deutschland 2015



16.25Hasskommentare und falsche Likes

Manipulation im Netz



17.10Game of Drones

Die Multicopter-Revolution

Deutschland 2016



17.55Schöne neue Welt

Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt

Deutschland/USA 2016



18.55Die Microsoft-Story

Computerpionier Bill Gates

Deutschland 2012



19.35Die Facebook-Story

Mark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook



20.20Weltmacht Google

Wie ein Konzern unser Leben beeinflusst

Deutschland 2015



21.05Killerspiele

Der Streit beginnt

Deutschland 2016



21.50Killerspiele

Der Streit eskaliert

Deutschland 2016



22.30DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam?



Großbritannien 2014



23.15Game of Drones

Die Multicopter-Revolution

Deutschland 2016



23.55Ich weiß, wer du bist

Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft



0.40Schöne neue Welt

Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt

Deutschland/USA 2016



1.40Die Roboter-Revolution

Wie Computer uns arbeitslos machen

Großbritannien 2015



2.10Silicon Valley

Die Geschichte der "Fairchild Eight"

USA 2013



2.50Videospiele - Revolution einer Generation

Schweiz 2015



3.35Atari: Game Over

Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie



4.20Rebellen im Internet

Die Anonymous-Story

USA 2012













