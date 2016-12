neues deutschland: Ramelow verteidigt Regierungsbeteiligungen der Linkspartei

(ots) - Ein Plädoyer für Linkspolitiker in

Regierungsverantwortung hat der Thüringer Ministerpräsident Bodo

Ramelow (LINKE) in einem Interview mit der Tageszeitung "neues

deutschland" (Samstagausgabe) gehalten. Vieles, was heute in

Thüringen unter Rot-Rot-Grün praktiziert werde, "ist in Schwerin und

Berlin ausprobiert worden", erklärte Ramelow mit Blick auf frühere

rot-rote Landesregierungen. Umweltpolitik in Mecklenburg-Vorpommern,

Rekommunalisierung von Strom, im Europaparlament ein aktiver Kampf

gegen Wasserprivatisierung, Einsatz für Sparkassen - all das seien

Erfolge der Linkspartei. Als Antwort an jene in der LINKEN, die sich

prinzipiell gegen das Mitregieren aussprechen, argumentiert der seit

zwei Jahren in der Erfurt Staatskanzlei amtierende Ministerpräsident:

"Ich regiere mit Bewusstsein und Vorsatz." Wenn ihm jemand sage, man

dürfe nicht regieren, solange es Kapitalismus gibt, könne er damit

nichts anfangen, so Ramelow. "Ich bin schon im Kapitalismus geboren

und habe eines gelernt: Ich muss mich jeden Tag zur Wehr setzen und

einen Schritt machen, um die Spielräume für Menschen zu erweitern."







