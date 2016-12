LIONSTARTER - natürlich und lecker abnehmen!

SLIM SHAKES von LIONSTARTER sagen Heißhungerattacken den Kampf an

Natürlich und gesund macht Abnehmen einfach Spass

(firmenpresse) - Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen werden immer beliebter. Der Megatrend dabei: Slim Shakes - Back to Nature!

"LIONSTARTER SLIM SHAKES basieren auf rein natürlichen, hochwertigen Superfood Vitalstoffen. Durch eine ausgewogene Kombination aus pflanzlichen Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Vitaminen, Enzymen und Mineralstoffen sind die SLIM SHAKES ein idealer Mahlzeitenersatz. Der SLIM SHAKE ist ein FORMULA Getränk, welches zur Unterstützung einer erfolgreichen Gewichtsregulierung, anstelle einer Mahlzeit (1 - 3 x täglich), getrunken wird", so Ernährungsmediziner Dr. Bernhard Leben.

LIONSTARTER SLIM SHAKES halten lange satt und unterstützen die Gewichtsregulierung. Sechs leckere Sorten stehen zur Auswahl. Alle sind zu 100 Prozent natürlich und auch für Veganer und Diabetiker geeignet.

LIONSTARTER SLIM SHAKES lassen sich einfach in den Alltag integrieren. Die LIONSTARTER SLIM SHAKES basieren unter anderem auf den qualitativ hochwertigen Reisproteinen und dem aus der Heilpflanze Alant gewonnenen Inulin. Inulin ist ein wasserlöslicher Ballaststoff, der nicht nur im Magen und Darm aufquillt, sondern positive, regenerative Einflüsse auf die Darmbakterien ausübt.

"Inulin scheint die Darmbakterien zu "sättigen", so dass diese keine "Hungersignale" mehr an den Organismus senden. Mit anderen Worten: Inulin zügelt Heißhungerattacken und macht schneller satt. Das bemerkenswerte dabei, Inulin liefert pro Gramm noch nicht einmal 1 Kalorie. So natürlich und gesund macht Abnehmen wirklich Spaß", betont Dr. Bernhard Leben.

Mehr Informationen: www.lionstarter.com





Wir sind der festen Überzeugung, dass Natur statt Chemie der bessere Weg ist. Mit unserer Produktpalette bieten wir Dir deshalb alles für Deinen gesunden Lifestyle. Wir arbeiten permanent an der Weiterentwicklung und Verbesserung und werden Dir im Laufe der Zeit weitere Premium Produkte und Services vorstellen, um Dir den bestmöglichen Support bei der Erreichung Deiner Ziele zu geben.

