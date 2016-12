Tripada Akademie ® - Kursstart im neuen Jahr 2017

(firmenpresse) - Nun ist es wieder soweit - zum neuen Jahr werden viele gute Vorsätze gemacht. Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal hilft Ihnen bei der Umsetzung, denn hier fangen im Januar 2017 wieder viele Gesundheitskurse an, die von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden. Das schont den Geldbeutel und steigert die Fitness!

Als Partner der gesetzlichen Kassen ist die Tripada Akademie ® eine der renommiertesten und größten privaten Präventionseinrichtungen in der Region. Auf 460 qm werden in drei schönen großen Übungsräumen bis zu 30 Kurse pro Woche angeboten. Dabei reicht das Angebot über Entspannungsmethoden, wie Tai Chi, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung und natürlich Tripada Yoga ® für Anfänger, Fortgeschrittene, Kinder und Schwangere, über Stressmanagement bis hin zu Bewegungsangeboten wie Pilates und Wirbelsäulengymnastik. Hier findet sich sicher der passende Kurs für jeden.

Ein aktueller Kursplan findet sich auf der Webseite www.tripada-wuppertal.de.

Die Gesundheitskurse werden von den Krankenkassen mit 75,- ? bis 100% gefördert, je nach Kasse.

Neben der individuellen Gesundheitsförderung können auch Betriebe und Schulen die Leistungen in Anspruch nehmen. Hierzu werden maßgeschneiderte Angebote gemacht.





Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada - Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer - Ausbildung, eine Kinder - Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

