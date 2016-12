Free-TV-Premiere "Kingsman: The Secret Service" am 8. Januar auf ProSieben (FOTO)

Im Bild: Der Gentleman-Agent Harry Hart (Colin Firth, l.) schleust

das Ghetto-Kid Eggsy (Taron Egerton, r.) in das harte

Rekrutierungsprogramm der Geheimorganisation "Kingsman" ein.

Mitreißende Action-Komödie mit OSCAR® Preisträger Colin Firth: Der

versnobte Geheimagent Harry Hart (Colin Firth) hatte sich vor Jahren

verpflichtet, sich um den Sohn eines im Einsatz getöteten Kollegen zu

kümmern. Darum schleust er den kleinkriminellen Ghetto-Boy Eggsy

(Taron Egerton) in das harte Rekrutierungsprogramm seiner

Geheimorganisation ein. Der Kleinganove muss sich aber ganz schön

umkrempeln, um in der elitären Vereinigung nicht mehr sofort negativ

aufzufallen ... ProSieben zeigt "Kingsman: The Secret Service" am

Sonntag, 8. Januar 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



