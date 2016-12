Cathay Pacific kooperiert mit Hertz Global

Exklusive Partnerschaft mit internationalem Autovermieter

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 22. Dezember 2016. Cathay Pacific hat heute eine exklusive Partnerschaft mit Hertz Global verkündet. Hertz ist ab sofort der exklusive Online-Autovermietungspartner. Ab heute können Fluggäste der Premiumairline aus Hong Kong bei der Online-Buchung eines Fluges auf www.cathaypacific.com auch einen Mietwagen hinzubuchen. Die Kooperation beginnt mit einem besonderen Willkommensangebot, bei dem Fluggäste bis zu 20 Prozent Rabatt bei Hertz Rent A Car erhalten. Darüber hinaus kommen Mitglieder des Cathay Pacific Reward-Programms Marco Polo Club in den Genuss von kostenlosen Upgrades für noch mehr Komfort.

Hertz Global bietet Autovermietungen an über 10.000 Standorten weltweit. Unabhängig vom Reiseziel erhalten Cathay Pacific Fluggäste bei jeder Buchung eines Hertz Mietwagens automatisch einen Rabatt von fünf Prozent. Die neue Partnerschaft baut auf die bereits seit vielen Jahren bestehende Kooperation zwischen Cathay Pacific, dem Meilenprogramm Asia Miles und Hertz auf. Nach wie vor erhalten Mitglieder von Asia Miles, die einen Hertz Mietwagen buchen auf Langstreckenflügen 500 Meilen sowie auf Kurzstreckenflügen 250 Meilen. Darüber hinaus kommen sie in den Genuss von Rabatten von bis zu zehn Prozent bei der Buchung eines Mietwagens aus der Basisgruppe.

Marco Polo Club Green und Silver Mitglieder freuen sich über ein kostenloses Upgrade in die nächsthöhere Fahrzeugklasse, während Gold- und Diamond-Mitglieder sogar ein Upgrade in die zweithöhere Fahrzeugkategorie bekommen – und das ohne Zusatzkosten, abhänging von der Verfügbarkeit. Diamond Mitglieder profitieren außerdem von einem Preisnachlass von zehn Prozent auf Fahrzeuge der Hertz Prestige und Fun Collections (Bedingungen finden Anwendung).

Der Willkommensrabatt von bis zu 20 Prozent auf einen Hertz Basic Mietwagen ist bei einer Online-Flugbuchung bis 31. Januar 2017 in teilnehmenden Standorten in Australien, Neuseeland und Asien erhältlich. Der Mietwagen muss in der Zeit zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2017 an der jeweiligen Mietstation abgeholt werden. Asia Miles Mitglieder erhalten für jede anrechnungsfähige Buchung bis zu 2.000 zusätzliche Meilen*.



Kunden finden das Mietwagenangebot von Hertz auf der Cathay Pacific Webseite unter dem Menüpunkt Flugangebote und können hier Reservierungen tätigen um in den Genuß dieses Sonderangebots zu kommen:

www.cathaypacific.com/cx/de_DE/offers/car-rental.html.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Cathay Pacific Airways Limited ist eine in Hong Kong beheimatete Fluggesellschaft, die zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Dragonair Linienverkehrsdienste für Passagiere und Luftfracht zu 175 Destinationen* weltweit anbietet. Die Airline fliegt 44 Länder an. Cathay Pacific besitzt eine der jüngsten und modernsten Flotten in der Luft und zählt laut dem Unternehmen JACDEC zur sichersten Airline der Welt. Die Fluglinie ist Mitglied der oneworld Alliance.

* inkl. Codeshare-Services

Die Flüge sind buchbar unter www.cathaypacific.com, im Reisebüro oder über die Cathay Pacific Reservierungsnummer 0800 7244208.

