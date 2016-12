media control Jahrescharts: Alles klar auf der Andrea Doria - das erfolgreichste Album des Jahres kommt von Udo Lindenberg

(ots) - Nach über 40 Jahren: Im Februar 1974 notierte

mit "Alles klar auf der Andrea Doria" erstmalig ein Longplayer von

Udo Lindenberg und dem Panik-Orchester in den deutschen Albumcharts.

Mit "Stärker als die Zeit" lässt Lindenberg 2016 erstmals die

Konkurrenz des kompletten Chartjahres hinter sich! Der diesjährige

Höchstwert von 18 Wochen innerhalb der Top 10 ließ es schon erahnen.

Im Frühjahr verbrachte das Album drei Wochen an der Spitze der media

control Album Charts - Jahresbestleistung für ein Künstleralbum 2016.

Dieses gelang außer ihm nur noch Andrea Berg. Mit dem Jahr 2016 endet

eine Serie von drei Jahren, in denen ausschließlich Frauen für das

"Album des Jahres" verantwortlich waren: Helene Fischer 2013 sowie

2014, Adele schaffte es 2015.



Hit des Jahres 2016: Stereoact vor Alan Walker



Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Im Frühjahr lieferten sich

Stereoact mit "Die immer lacht" einen Wettkampf mit "Faded" von Alan

Walker. Der Norweger machte dem deutschen Produzententeam ein um das

andere Mal die Chartspitze streitig - beide Songs hielten es jeweils

18 Wochen in der deutschen Top 10 aus. "Die immer lacht" notierte

sogar über das gesamte Jahr hinweg in den Top 100 der deutschen

Songcharts. Damit sammelten Stereoact und Kerstin Ott genügend

Punkte, um zum Jahresende ganz oben zu stehen! Vor zwölf Monaten

erhielt Felix Jaehn mit seinem Remix von "Cheerleader" diese

Auszeichnung.



Ausführliche Infos unter https://www.charts.de/jahrescharts-2016







