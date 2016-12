DOG'S LOVE:Österreichisches Hundefutter gewinnt im ÖKO-TEST

(ots) - Erst 2014 von Hundeernährungsexpertin Katharina

Walleczek gegründet, feiert das österreichische Start-Up und

Innovationsunternehmen DOG?S LOVE zum Jahresende einen beachtlichen

internationalen Erfolg: In der soeben veröffentlichten Bewertung der

deutschen Konsumentenzeitschrift ÖKO-Test wird das biologische

Hundefutter aus Österreich als einziges aus 15 bewerteten Nassfuttern

mit der Bestnote "Sehr gut" bewertet. Das getestete Produkt "DOG?S

LOVE Bio Rind mit Naturreis, Apfel und Zucchini" wird zur Gänze in

Österreich aus nachhaltiger Erzeugung mit bevorzugt regionalen

hergestellt. Es enthält durch seine artgerechte und ideal

zusammengestellte Rezeptur die ausgewogenen Mengen an Eiweiß,

Calcium, Phosphor, Mineralstoffen und den Vitaminen A, B1, E und D,

mit denen der beste Freund des Menschen sich bewusst ernährt und

damit ein gesundes Leben führen kann.



DOG?S LOVE-Gründerin Katharina Walleczek: "Nur durch gesunde,

artgerechte Ernährung können wir unsere liebsten Vierbeiner zu

langjährigen Begleitern machen, mit denen wir Freude, Aktivität und

Glücksmomente erleben. Die Bestnote im internationalen Vergleich

zeigt, dass DOG?S LOVE noch viele Herzen und Mägen von Hunden und

stolzen Besitzern erobern kann. Mit exzellenter Qualität setzen wir

einen neuen Standard für nachhaltige Hundeernährung!".



Zwtl.: Das Rezpet für ein erfülltes Hundeleben



Eine artgerechte und ausgewogene Ernährung ist für ein gesundes

und langes Hundeleben entscheidend. Die Produkte von DOG?S LOVE, die

gänzlich als Alleinfuttermittel zu sehen sind, zeichnen sich durch

die sorgfältig zusammengestellten, veterinärmedizinisch entwickelten

Rezepturen aus, die ideal an den Nährstoffbedarf eines Hundes jeder

Altersgruppe und Rasse angepasst sind.



Zwtl.: Über DOG?S LOVE



DOG?S LOVE ist eine Marke der PetCo GmbH. Das österreichische,



erst im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in Wien

verfolgt das Ziel, Hunden und Katzen eine artgerechte und nachhaltige

Ernährung aus bevorzugt regionalen österreichischen Rohstoffen zu

ermöglichen. DOG?S LOVE ist derzeit Marktführer bei in Österreich

produziertem Premium-Hundefutter, das flächendeckend in Österreich im

ausgewählten Fachhandel sowie bei INTERSPAR gelistet ist. Weitere

Informationen auf http://www.dogslove.com.



+++ BILDMATERIAL +++ Das Bildmaterial steht auf

http://presse.leisuregroup.at/dogslove/oekotest zur honorarfreien

Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur

Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich

auf https://www.leisure.at



