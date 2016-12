Anwälte und Notare Aichinger Stamm

(firmenpresse) - Die Gemeinschaftskanzlei Aichinger Stamm befindet sich in Wiesbaden in bester Lage direkt beim Kurpark. Die Fachrichtungen der Anwälte sind Immobilienthemen für Privat und Gewerbe, Mietrecht, Arbeitsrecht, Erbrecht und allgemein das Vertragsrecht. Dr. Peter Aichinger, Andreas Stamm und Hans Stück sind als Rechtsanwälte und Notare tätig. Lucia- Florentine von Mach und Berthold Börgermann sind als Anwälte tätig.

Die deutsche Bürokratie und Rechtsprechung ist umfangreich. Wer Kompetenz bieten möchte, muss sich auf Fachrichtungen spezialisieren. In der Gemeinschaftskanzlei Aichinger Stamm decken die Anwälte naheliegende Fachrichtungen ab. Für noch bessere Kompetenz wird mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern eng zusammen gearbeitet. Für die Klienten ist diese Fachkompetenz ein Vorteil, da die Anwälte sich nicht mehr umfassend einlesen müssen. Diese sind im Thema und können professioneller und schneller die Interessen der Klienten vertreten. Gerade im Immobilienbereich werden häufig notarielle Leistungen benötigt. Mit http://www.aichinger-stamm.de/anwalte-notare/uncategorised/anwalte-und-notare finden die Klienten Anwälte und Notare, um alles mit einem Ansprechpartner abwickeln zu können. Auch damit sparen sie Zeit und Geld.

Aichinger Stamm findet die meisten Klienten in den Reihen der Privatpersonen, Selbstständigen und mittelständigen Unternehmen. Wiesbaden liegt dabei nur wenige Kilometer westlich von Frankfurt am Main. Aichinger Stamm ist eine Kanzlei mit gutem Ruf. Den Anwälten wird nicht langweilig und sie sind damit immer in der Materie. Sie verfolgen laufend alle rechtlichen Änderungen oder Referenzurteile. Außerdem sind die üblichsten Fallsituationen bekannt, um die richtige Strategie nur noch kontern zu müssen. Mit Aichinger Stamm lassen sich auch zu schwierigen Problemen noch tragbare Lösungen finden. Dabei werden außergerichtliche Einigungen angestrebt. Ziehen die Streitparteien erst vor Gericht, dann wird eine sich durchsetzen und müsste Kompromisse nicht mehr akzeptieren. Durch außergerichtliche Einigungen lassen sich diese „Niederlagen“ häufig umgehen.



Klienten treffen mit Aichinger Stamm bereits wegen dem Namen eine gute Wahl. Wer sich durch einen berüchtigten Anwalt vertreten lässt, nimmt der Gegenseite bereits die Luft. Diese wird vorsichtiger agieren und eher Kompromisse eingehen. Aichinger Stamm ist in Wiesbaden und der Umgebung solch ein guter Name und hat bereits von vielen Klienten beträchtlichen Schaden abgewendet. Dabei lassen sich Streitigkeiten bereits durch eine Vertragsprüfung vor dem Unterzeichnen vermeiden. Werden unschöne Klauseln gefunden, können diese mit der Gegenseite immerhin noch ausgehandelt werden. Ein vermiedener Streitfall wird vom Klienten vielleicht nicht bewusst wahrgenommen. Ein vermiedener Streitfall hält jedoch den Schaden am besten von ihm ab. Gerade bei größeren Projekten oder Projekten mit erheblichem Schadenspotenzial macht sich die Vertragsprüfung bezahlt. Mit Aichinger Stamm finden sich Fachanwälte, die bereits im Thema sind und den Klienten deswegen mit einem geringeren Zeitaufwand vertreten können. Auch das hat seinen Wert.







http://www.aichinger-stamm.de/anwalte-notare/uncategorised/anwalte-und-notare



Aichinger • Stamm

Aichinger • Stamm

Rechtsanwälte und Notare

Dr. Peter Aichinger



Sonnenberger Str. 14

65193 Wiesbaden



Tel.: 0611 - 180 58 0

Fax: 0611 - 180 58 218



E-Mail: kanzlei(at)aichinger-stamm.de

Internet: www.aichinger-stamm.de

Firma: Aichinger • Stamm

Ansprechpartner: Dr. Peter Aichinger

Stadt: 65193 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 180 58 0



Kommentare zur Pressemitteilung