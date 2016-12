Im Wanderhotel Europa einen wunderbaren Urlaub genießen

Im Hotel Seiser Alm den Alltag hinter sich lassen

Wer mehr als nur eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, ist im Wanderhotel Europa genau richtig. Es verfügt über zahlreiche Wellnessangebote und bietet Besuchern einen Extrakomfort. Pool, Saunalandschaft und Massageangebote befinden sich alle unter einem Dach und sorgen für unbezahlbare Entspannungsmomente. Auch ein Spezieller Ruheberreich sorgt dafür, dass sich Gäste von ihrem stressigen Alltagsleben erholen und ihren Urlaub Vollends genießen können.





Das Seiser Alm Hotel besticht mit seinem besonderen Flair

Wer in Südtirol Urlaub machen will, braucht eine geeignete Übernachtungsmöglichkeit. Diejenigen, die das einzigartige Flair der natürlichen Umgebung und luxuriös gestaltete Räumlichkeiten genießen wollen, sind im 4 Sterne Wanderhotel Europa richtig aufgehoben. Nicht nur die Räumlichkeiten, auch der wunderbare Ausblick auf die Bergwelten Südtirols machen einen Aufenthalt im Wanderhotel unvergessen.



Das Wanderhotel liegt mitten im Geschehen

Wer im Wanderhotel übernachtet, hat die Natur direkt vor der Haustür. Dadurch lassen sich Wanderstrecken jeden Schwierigkeitsgrades von Groß und Klein entdecken. Auch sportaffine Gäste werden sich in den natürlichen Landschaften Südtirols wohl fühlen. Sie können sich auf Mountainbike-Routen und bei anderen Sportangeboten in der Region so richtig auspowern. Für kulturell interessierte Urlauber bietet Südtirol ein ganzes Paradies von Schätzen. Zauberhafte Schlösser, allmächtige Burgen und ehrwürdige Klöster warten nur darauf erkundet zu werden. Daneben rundet eine große Auswahl an Museen das kulturelle Angebot in der Region perfekt ab, so dass jeder Urlauber voll auf seine Kosten kommt.





Weitere Informationen lassen sich auf der Website http://www.wanderhoteleuropa.com/ entnehmen



