Mitteldeutsche Zeitung: zum Jahr 2016

(ots) - Ja, es war ein aufwühlendes, intensives und -

leider - von vielen schlechten Nachrichten geprägtes Jahr. Aber es

ist ein Zerrbild, das sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat

und das die Meinungsbildung der Massen dominierte. Schließlich gab

es auch 2016 viel Gutes zu berichten, das in der öffentlichen

Wahrnehmung förmlich weggedrückt wurde. Die Zahl der Arbeitslosen ist

in Deutschland in diesem Jahr erneut gefallen, die Löhne der

Arbeitnehmer weiter gestiegen und dank der niedrigen Inflation

bleibt den Deutschen auch netto mehr in der Geldbörse. Nico Rosberg

wurde Formel-1-Weltmeister, die deutschen Handball-Männer

Europameister. Aber es gibt viele Krisen, viele Probleme. Doch für

jede Krise und jedes Problem gibt es eine Lösung - man muss es nur

wollen.







Datum: 30.12.2016 - 17:58

