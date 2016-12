Alles inklusive im Kenia Urlaub 2017

(firmenpresse) - Viele möchten im Urlaub einen Rundum-Service genießen. Schließlich wollen sie in ihrer arbeitsfreien Zeit vom Alltag abschalten und sich ohne Einschränkungen den schönen Dingen des Lebens widmen. Möglich ist dies in einem All inclusive Kenia Urlaub. Ob es nun um kulinarische Erlebnisse geht, Wellness für Körper und Seele oder ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie - die Hotels in Kenia überzeugen durch Vielfalt, Komfort und Service. Auf kenia-urlaub.de werden die besten Angebote vorgestellt.



Kleines Hotel mit persönlichem Flair am Nyali Beach



Der „Bahari Beach Club“ ist ein kleines Hotel mit persönlichem Flair am Nyali Beach an der Nordküste des ostafrikanischen Landes. Es liegt nur etwa 10 Kilometer von der Küstenstadt Mombasa entfernt. Allein die Lage lässt Urlaubsstimmung aufkommen. In erhabener Position über dem Strand errichtet, gewährt es einen weiten Blick über den Indischen Ozean. Das Haus unter deutscher Leitung verfügt über 100 Zimmer, die sich auf mehrere einstöckige Wohntrakte rund um das Hauptgebäude verteilen. Zur Ausstattung des Hotels gehören unter anderem der Wellnessbereich „Bodyworx & Bliss“, eine Boutique, ein Fernsehraum, eine große Bar mit Chillout-Zone sowie eine weitläufige Garten- und Poollandschaft mit separatem Kinderbecken, Sonnenliegen, Palmen und kostenlosen Badetüchern.



Schlemmen als Grundlage für einen gelungenen Urlaub



Auf das Wohlbefinden haben Essen und Trinken einen enormen Einfluss. Deshalb ist beim Reiseangebot des Portals kenia-urlaub.de alles inklusive. Frühstück, Mittag- und Abendessen gibt es vom reichhaltigen Büffet. Alternativ kann mittags und abends a la carte im italienischen Restaurant gespeist werden. Nachmittags werden Kaffee, Tee und köstliche Snacks gereicht.







Individuelle Reiseerlebnisse in Afrika möchte das Team von kenia-urlaub.de seinen Kunden möglich machen. Dazu werden zuerst die Vorlieben und Wünsche derselben in Erfahrung gebracht. Im Anschluss daran stellen die Kenia-Spezialisten ein darauf abgestimmtes Urlaubspaket zusammen. Alle Ferienunterkünfte wurden vor Ort von diesen getestet.

