Die Personalberatung Hamburg freut sich über Entwicklungen am Arbeitsmarkt

Hoffmann Melcher Partner

(firmenpresse) - Nach dem Bekanntwerden der Arbeitslosenzahlen vom Oktober war die Rede vom goldenen Herbst auf dem Hamburger Arbeitsmarkt. Es wurde der niedrigste Stand seit vier Jahren erreicht. Darüber freute sich die Personalberatung Hamburg. Sie stellt sich unter hoffmannmelcher.de vor und konzentriert sich auf die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften für Mittelstandsunternehmen im norddeutschen Raum. Da die Beratung aber in Hamburg ihren Hauptsitz hat, waren die Entwicklungen vor Ort von besonderem Interesse.



Firmen und Arbeitskräfte finden zusammen



Voraussetzung für eine erfolgreiche Stellenbesetzung ist, dass Firma und Arbeitskraft zusammenfinden. Hört sich einfach an, ist allerdings in der heutigen Zeit nicht leicht. Einerseits stehen ausreichend Stellen zur Verfügung, andererseits mangelt es an passenden Bewerbern. Je höher die gewünschte Qualifizierung, desto weniger Kandidaten gibt es. Erschwerend kommt hinzu, dass geeignete Bewerber auch von anderen Arbeitgebern umworben werden. Außerdem stehen viele von ihnen schon in einem Beschäftigungsverhältnis und sind nicht an einem Jobwechsel interessiert. Unter derartigen Bedingungen wird die Rekrutierung zu einer komplexen Herausforderung, der nur Profis in Form von Personalberatern gewachsen sind. Sie wissen, wo sie suchen müssen, wie sie in Frage kommende Anwärter richtig ansprechen und sie schließlich im Unternehmen platzieren können.



Individualität, Engagement und Professionalität führen zum Erfolg



Die Hamburger Personalberatung HOFFMANN MELCHER PARTNER sieht den Menschen im Mittelpunkt. Die Berücksichtigung seiner Individualität und seiner Bedürfnisse ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Darüber hinaus wird Engagement und Professionalität großgeschrieben. Ein Personalberater ist das Bindeglied zwischen Firmen und Kandidaten. Er hat enormen Anteil daran, ob die zukünftige Zusammenarbeit funktioniert.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hoffmannmelcher.de/personalberatung-hamburg.html



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Henning Hoffmann und Jörg Melcher sind die Gründer von HOFFMANN MELCHER PARTNER in Hamburg. Die Beratung fokussiert sich auf die Rekrutierung und Platzierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften in mittelständischen Unternehmen des norddeutschen Raums. Schon mehrere Hundert Mandate wurden mit Erfolg abgewickelt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hoffmann Melcher Partner

Datum: 30.12.2016 - 19:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1440408

Anzahl Zeichen: 1942

Kontakt-Informationen:

Firma: Hoffmann Melcher Partner

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Hamburg

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung