Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Gefälschte Nachrichten

(ots) - Manche Themen eines Jahres verschwinden auch im

folgenden nicht von der Tagesordnung: Gefälschte Nachrichten, oder

wie es mit englischer Zunge heißt, "Fake News".



Gefälschte Nachrichten, meist über das Internet verbreitet, sind

in vielen Ländern zum Ärgernis geworden. Die tschechische Republik

beispielsweise, in der im Herbst 2017 gewählt wird, startet deshalb

im Innenministerium zu Neujahr mit einer Art Wahrheitsagentur. 20

Mitarbeiter sollen dort gefälschte Nachrichten im Internet aufspüren

und deren Verbreitung verhindern.



Bewusst verbreitete falsche Meldungen, wie die Mär im

US-Wahlkampf, "Der Papst unterstützt Donald Trump" (war gelogen), ist

aber nicht der einzige Aufreger. Das Internet bietet auch die

Möglichkeit, mit Hilfe eines Roboters, falsche Nachrichten massenhaft

zu verbreiten. Diese Roboter können Stimmungen in den sozialen

Netzwerken beeinflussen, in dem sie auf ein bestimmtes Stichwort bei

Facebook oder Twitter reagieren und vorbereite Kommentare versenden.

Damit wird der Eindruck erweckt, ganz viele Menschen teilen die

bestimmte Meinung eines Politikers. Dabei sind diese vielen Menschen

nur ein Roboter, der einen programmierten Befehl ausführt. Die

Meinung des Politikers wird also in Wirklichkeit gar nicht geteilt.

Auffallend bei Kommunikation im Internet: Hinter manchen Adressen

steckt zwar keine Maschine, dafür aber ein Mensch, der seine

Identität nicht Preis gibt. Nicht selten ist es die Kombination aus

beidem: Die Nachricht ist gefälscht und auch der, der sie verbreitet.



Dem ist kaum beizukommen. Die Giganten des Internets wie Facebook,

Google oder Twitter, allesamt amerikanische Großkonzerne, sind nur

schwer zu bewegen, gegen Missbräuche ihrer Angebote vorzugehen.

Deutsche Regierungspolitiker werden da zum erfolglosen Bittsteller.

Entscheider ist und bleibt der Firmenboss und nicht der Gesetzgeber.



Man kann sich nur selbst schützen, indem man äußerst kritisch mit

allen Informationen umgeht, die man bei Facebook oder Twitter liest.







Pressekontakt:

Ostthüringer Zeitung

Redaktion Ostthüringer Zeitung

Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13

redaktion(at)otz.de



Original-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ostthüringer Zeitung

Datum: 30.12.2016 - 18:47

Datum: 30.12.2016 - 18:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1440409

Anzahl Zeichen: 2500

Kontakt-Informationen:

Firma: Ostthüringer Zeitung

Stadt: Gera





Kommentare zur Pressemitteilung