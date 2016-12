Südwest Presse: Kommentar zur Atomaufsicht in Ungarn

(ots) - Ohne staatliche Hilfe würde kein Energieversorger

heute mehr einen Atomreaktor bauen. Der Grund: zu teuer. Die

ungarische Regierung hat sich anders entschieden und lässt zwei neue

Reaktorblöcke bauen. Sie zahlt dem russischen Hersteller knapp zehn

Milliarden Euro dafür. Sie macht sich obendrein abhängig von Moskau.

Russland liefert Brennelemente und übernimmt deren Entsorgung. Doch

dies kann die Orbán-Regierung souverän entscheiden. Auch

Großbritannien, Frankreich und Finnland bauen oder planen neue

Atommeiler, obwohl die Kosten steigen, die später die Stromkunden

begleichen werden. Auf Ärger kann sich Viktor Orbán aber zu Recht

gefasst machen, weil er per Gesetz seine Atomaufsichtsbehörde umgehen

will. Dies verstößt eindeutig gegen eine EU-Richtlinie aus dem Jahr

2014. Sie verlangt Kontrolleure, die unabhängig von Weisungen sind

und über Regeln zur Sicherheit der Nuklearanlagen entscheiden. Da

bleibt der eher atomkraftfreundlichen EU-Kommission nichts anderes

übrig, als den Rechtspopulisten in Budapest zunächst zu erinnern,

dass er sich an die europäische Gesetzgebung halten muss, ob ihm dies

passt oder nicht. Die Richtlinie ist übrigens eine Lehre aus der

Reaktorhavarie im japanischen Fukushima. Dort hat die gute Beziehung

zwischen staatlicher Aufsicht und Betreiberkonzern weder vor noch

nach dem Unglück dazu beigetragen, mit der Katastrophe sachgerecht

und transparent umzugehen. Die notorischen EU-Kritiker irren

übrigens, wenn sie meinen, Reaktorsicherheit gehe Brüssel nichts an.

Radioaktive Strahlung kennt keine Nationalgrenzen. Im Zweifel müssen

die Steuerzahler vieler Nachbarländer die Unfallkosten tragen.







