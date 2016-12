Rheinische Post: Kommentar:Überforderte Behörden

(ots) - Die einst so hoch gelobte deutsche Bürokratie

scheitert an den Herausforderungen der Flüchtlingskrise. Was in der

Silvesternacht mit Fehlplanung und Ohnmacht der Kölner Polizei

begann, hat sich im Laufe des Jahres zu einem kaum fassbaren

Organisationsversagen gesteigert. Erst wurden die Flüchtlinge

lückenhaft erfasst, später stellte sich heraus, dass nicht wenige

unter falschen Namen mehrfach registriert wurden. Der Berg der

Asylanträge wächst, obwohl die Zahl der Zugereisten sinkt. In der

Terrorabwehr gibt es, so zeigte sich beim Anschlag auf den

Weihnachtsmarkt in Berlin, erhebliche, kaum nachvollziehbare

Sicherheitslücken. Wie kann es sein, dass der mutmaßliche Attentäter

Amri zwar als Gefährder bekannt war, sich aber frei im Land bewegen

konnte? Bis 2016 galten die Deutschen weltweit als Meister im

Organisieren. Am Ende des Jahres steht fest, dass es an

Professionalität mangelt. Unserer Bürokratie fehlt es offensichtlich

an fähigen Krisenmanagern und Kommunikationsstrategen. So ist im

neuen Jahr kein Staat zu machen.



Datum: 30.12.2016

