Rheinische Post: Kommentar: Das Ritual einer provozierenden CSU

(ots) - Die Bilder von CSU-Politikern im verschneiten

Wildbad Kreuth werden an diesem Jahresanfang fehlen. Das

Bildungszentrum wird saniert, deshalb zieht die CSU-Landesgruppe vom

Tegernsee zum Chiemsee. Ins dortige Kloster Seeon nimmt sie aber den

vielzitierten "Geist von Kreuth" mit: deutliche, zuweilen

krachlederne Eigenständigkeit. Und das verbunden mit einem Ritual:

Die CSU stößt mit Forderungen in die nachrichtenarme Jahreswendezeit,

die viele Menschen und vor allem die politischen Gegner provozieren.

Doch eine Weile später folgt eine Bundestagsmehrheit genau diesen

Forderungen: von Einschränkungen bei Sozialleistungen für

EU-Ausländer bis zu schärferen Abschieberegelungen. Wenn die CSU nun

Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot retten, dann aber in Afrika und

nicht in Europa an Land bringen will, dann ist auch das mehr als

einen Reflex wert. Jedenfalls wäre es geeignet, den Schleppern ihr

zynisch-menschenverachtendes Handwerk zu legen. Und sicherlich rückt

in den Beziehungen zwischen EU und Türkei der Tag näher, an dem

verpasste Chancen und fehlende Hoffnungen nicht mehr bedauert werden,

sondern es um einen alternativen Neuanfang geht.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.12.2016 - 19:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1440414

Anzahl Zeichen: 1517

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung