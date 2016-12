Lausitzer Rundschau: Martin Schulz und die Kanzlerkandidaten-Frage der SPD / Abwarten und Tee trinken

(ots) - Alle paar Tage wird darüber spekuliert, ob Martin

Schulz nun Kanzlerkandidat der SPD wird, ob er noch will, darf, soll.

Oder dass doch bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr Parteichef

Sigmar Gabriel ins Rennen geht, weil er qua Amt das erste

Zugriffsrecht hat, weil er nicht noch einmal einem anderen den

Vortritt überlassen kann. Die muntere Kaffeesatzleserei, bei der

manches Medium mal so und mal so berichtet, wird zunehmend

lächerlich. Abwarten und Tee trinken. Die SPD hat sich ihren

Fahrplan gegeben. Punkt. Den kann man durchaus für falsch halten, da

das Herauszögern der Entscheidung die Spekulationen zur K-Frage

beflügelt. Außerdem war es zuletzt so, dass einige Genossen aus der

Führungsetage bewusst oder unbewusst die Debatte über den

potenziellen Merkel-Herausforderer angeheizt haben. Fakt ist: Es gibt

gute Gründe für die SPD, mit Schulz anzutreten - seine neue

Beliebtheit, seine Ferne zum Berliner Politbetrieb, seine europäische

Erfahrung. Und es gibt gute Gründe, dass Gabriel es macht- er ist der

Parteichef, er kennt die Schwächen der Kanzlerin, er kann Wahlkampf.

Vor allem aus Sicht derjenigen, die sich bei der übernächsten

Bundestagswahl bessere Chancen auf den Job im Kanzleramt ausrechnen

(Nahles, Scholz, Schwesig), ist Gabriel erste Wahl. Aber die Genossen

lassen sich nicht erweichen. Sie bleiben dabei, dass sie erst Ende

Januar die offizielle Präsentation ihres Kandidaten vornehmen wollen.

Und so lange weder Gabriel noch Schulz die Frage klar beantwortet,

wer von ihnen Kanzler werden will, sollte man zähneknirschend das

rote Prozedere akzeptieren. Es ist jedenfalls kein Ausdruck von

Qualitätsjournalismus, wenn man vage und ohne konkrete Quellen diese

leidige Debatte immer wieder anstachelt und die Öffentlichkeit damit

nervt, statt informiert. In Zeiten, in denen der Journalismus ohnehin

kritisch wie nie gesehen wird, gilt das umso mehr.









Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.12.2016 - 20:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1440421

Anzahl Zeichen: 2325

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung