Erstklassige Fasssauna von tonnensauna.ch

Dachsen 30.12.2016. Das online Portal tonnensauna.ch bietet Fasssauna, Badezuber, Holzpool, Holzbadewanne und Tauchbecken aus Holz zum Wohlfühlen.

tonnensauna.ch

(firmenpresse) - Bei tonnensauna.ch finden sich komplette Saunen für den Garten im Design von einem Saunafass. Sehr einladend schenkt das verwendete Holzmaterial einen hohen Wellnesswert. Zudem ist der Werkstoff umweltfreundlich, weil er nachhaltig ist. Das Design der Fasssauna ist rund gestaltet und wirkt optisch interessant. Wie ein übergroßes Fass wirken die offerierten Saunen. Ein Saunafass im Garten ist der Hingucker schlechthin.



Die tonnenförmig gestalteten Saunen werden mit unterschiedlichen Befeuerungssystemen angeboten. Hierbei entscheidet nicht zuletzt der Wunsch, mit wieviel Aufwand die Sauna betrieben werden soll. Zur Auswahl stehen nämlich ein elektrischer Ofen oder ein Holzofen, um das Saunafass betreiben zu können. Beim Holzofen ist bei der Befeuerung mehr Aufwand zu betreiben, als bei einem elektrisch betriebenen Ofen, bei dem lediglich der Ofen eingeschaltet wird.



Weiterhin wird die Fasssauna in verschiedenen Größen offeriert, damit auch allen Platzwünschen der Kunden Rechnung getragen werden kann. Die Dächer der urigen Saunen sind in insgesamt drei verschiedenen Farben erhältlich. Die Saunen werden aus getrocknetem nordischen Fichtenholz hergestellt und sind überaus robust und langlebig. Alle Befestigungsmittel der Saunen sind korrosionsbeständig, weil sie komplett verzinkt sind. Im Innenbereich der Fasssauna stehen Bankgestaltungen in mehreren Ebenen zur Auswahl. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Rückwand der Sauna mit einem Fenster auszustatten.



Nähere Informationen finden Sie unter tonnensauna.ch







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tonnensauna.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

tonnensauna.ch bietet Wellnesswelt mit Flair. Bei uns finden Sie Fasssauna, Badezuber, Holzpool, Holzbadewanne und Tauchbecken aus Holz. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Pimpmygarten.ch

Leseranfragen:

Statthofweg 4, 8447 Dachsen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.12.2016 - 21:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1440422

Anzahl Zeichen: 1841

Kontakt-Informationen:

Firma: Pimpmygarten.ch

Ansprechpartner: D. Krieger

Stadt: Dachsen

Telefon: +41 79 692 29 29



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.