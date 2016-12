Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Skitourismus: Der Kunde ist König von Andreas Brey

(ots) - Über dieses Thema lässt sich trefflich

streiten. Müssen Bayerns Berge künstlich beschneit werden, damit

selbst in schneearmen Zeiten Skifahren möglich ist? Ja, denn wir

haben keine Alternative. Schließlich ist der Kunde König und davon

hat Deutschland jede Menge. Mit noch immer 15 Millionen Aktiven sind

wir - neben Amerika - eine der zwei großen Skinationen weltweit. Der

heimische Markt will, nein - er muss sogar, bedient werden. Zu viele

Arbeitsplätze (Skihersteller, Liftbetreiber, Hoteliers und

Gastronomen) hängen heute am Tropf des Skitourismus. Das große

Problem ist: Wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen. Längst sind

die meisten Skifahrer so verwöhnt, dass sie Bedingungen wie in den

70ern nicht mehr akzeptieren würden. Und das völlig zu Recht! Wer

horrende Preise an der Liftkasse zahlt, kann erwarten, dass er nicht

zwischen Buckeln, Eisplatten und Gras umherrutschen muss. Vom Thema

Planungssicherheit für den geliebten Urlaub ganz zu schweigen.

Dennoch sollte künftig mit Augenmaß investiert werden. Denn jeder

Neubau einer Beschneiungsanlage ist ein gravierender Eingriff in den

sensiblen Alpenraum. Und auch wenn man das Rad nicht zurückdrehen

kann, überdrehen kann man es sehr wohl.







