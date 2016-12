Badische Neueste Nachrichten: zu Neujahr

Kommentar von Klaus Michael Baur

(ots) - Deutschland bleibt Friedens-Pol, auch nach den

schrecklichen Geschehnissen vom Breitscheidplatz. Dass sich dieses

Land verändert, zeigt die Silvesternacht. Ein Polizei-Großaufgebot

patrouilliert in Köln und Berlin, um die Feierstunden friedlicher

Bürger zu sichern, Baden-Württemberg erlebt ebenso Sondereinsätze. Im

Wort Polizeipräsenz schwingt, über alle Parteigrenzen hinweg, wieder

plötzlich ein ungeahnter Wohlklang mit. So steht der Glaube an ein

friedliches Silvester im Mittelpunkt der Gedanken. Oder um es - zum

Reformationsjahr - mit Luther zu sagen: Der Glaube ist der Anfang

aller guten Werke.







