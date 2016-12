Neuer Newsletter-Dienst www.GEHIRN-TIPPS.de für Neuro-Interessierte

Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung kostenfrei wöchentlich oder monatlich zustellen lassen

Hochinteressante Erkenntnisse der Gehirnforschung kostenfrei bei gehirn-tipps.de abonnieren

(firmenpresse) - US-Präsident Barack Obama stellte im April 2013 das "BRAIN"-Projekt zur genauen Kartierung des menschlichen Gehirns vor. Die EU hatte schon drei Monate zuvor eine vergleichbare Forschungsinitiative vorgestellt: Beim "Human Brain Project" sollen Supercomputer das Denkorgan imitieren. Beide Initiativen wecken Erinnerungen an das gigantische Humangenomprojekt zur Entschlüsselung der menschlichen DNA in den 90er Jahren - in mancher Hinsicht sind sie sogar noch ehrgeiziger, da sie kein klar definierten Endzeitpunkt haben. Miliarden Gelder und jede Menge neue Erkenntnisse sind das Ergebnis, die auch im Internet veröffentlicht werden. Das Interesse an der Gehirnforschung wächst seit Jahren kontinueirlich. Die Münchner FQL Akademie bzw. deren Betreiber Gabriele und Stephan Ehlers haben ihren neuen Newsletter-Dienst www.GEHIRN-TIPPS.de vorgestellt. Mit diesem neuen Newsletter-Dienst erhalten Interessenten regelmäßig aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung KOSTENFREI per Mail. Man kann sich wöchentlich oder monatlich ein, zwei oder drei Gehirn-Wissen-News, aktuelle Studien-Ergebnisse etc. zusenden lassen. Zudem kann der Nutzer wählen an welchem Wochentag und um welche Uhrzeit die GEHIRN-TIPPS zugestellt werden sollen. Gabriele und Stephan Ehlers sind beide Experten für Jonglieren, Lernen und Gehirn-Wissen. Sie sind Mitglied der renommierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, betreiben die Webseiten www.gehirn-wissen.de und www.gehirn-vital-shop.de und werden national und international als Speaker zu den Themen Gehirn-Wissen, Gehirn & Lernen, Gehirn & Unsicherheit gebucht ( www.fql.de).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fql.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. FQL steht für

- Fröhlich Qualität Liefern

- Findet Querdenken Lukrativ und

- Forciert Querfeldein-Lernen.

Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in drei Geschäftsbereichen an:

- Vorträge & Trainings

- Moderation & Infotainment

- Jonglier-Events & Business-Jonglage



Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.



Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

Dies ist eine Pressemitteilung von

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung& Erfolg

PresseKontakt / Agentur:

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung & Erfolg

Stephan Ehlers

Lannerstr. 5

80638 München

ge(at)fql.de

089 17 11 70 36

http://www.fql.de



Datum: 30.12.2016 - 22:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1440432

Anzahl Zeichen: 1966

Kontakt-Informationen:

Firma: FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung& Erfolg

Ansprechpartner: Stephan Ehlers

Stadt: München

Telefon: 089 17 11 70 36





Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung