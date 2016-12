Zwillingsbodys mit bezaubernden Yin-Yang-Motiven erscheinen gemeinsam mit den Wiener Pandazwillingen

Zeitgleich mit der ersten Entdeckungstour der Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban bringt Zwillingsshop und Label zwillingslook.de erste Body-Kollektion für Zwillinge heraus - unter anderem mit gegengleichen bzw. entgegen gesetzten Panda-Zwillingen

Zwillingsbodys"Panda" in Yin-Yang-Optik

(firmenpresse) - Der Onlineshop für Zwillings-, Drillings-, Geschwister- und "Beste Freunde"-Mode zwillingslook.de hat ganz frisch eine neue Kollektion an Zwillingsbodys und -shirts heraus gebracht. Die neuen Sets von zwillingslook.de bestechen mit wunderbaren Motiven in Yin-Yang-Optik. Pandas, Vögelchen, Wale sowie gegengleiche Herzen. Aber auch niedliche Motive für Zwillingspärchen - zusammengehörige Bodys oder Shirts mit Kussmund und Schnurrbart, Minnie und Micky oder Schriftzug Twin Baby mit hervorgehobenem A oder B für den erst- bzw. zweitgeborenen Zwilling.

Wir freuen uns riesig, so zwillingslook.de-Inhaberin Dagmar Derck, pünktlich zum neuen Jahr und auf den Tag genau mit der ersten Entdeckungstour der Wiener Panda-Zwillinge die neue Kollektion präsentieren zu können. Welche Rolle die Panda-Zwillinge in diesem Zusammenhang spielen? "Eins unserer Zwillingsmädels ist riesiger Panda-Fan, sodass wir die Wiener Pandas, die Eltern von Fu Feng (glückliche Phönix) und Fu Ban (glückliche Hälfte, glücklicher Gefährte) im Frühsommer besucht haben. Hier entstand die Idee zu Panda-Bodys - gegengleich, entsprechend unserer Philosophie von zwillingslook.de. Der chinesische Bezug war mit den Pandas gegeben. Nahe lag da nun auch der Gedanke an Yin und Yang, Begriffe, die in der chinesischen Philosophie für einander entgegen gesetzte und dennoch aufeinander bezogene Kräfte oder Prinzipien stehen. Ähnlich wie die Beziehung zwischen Zwillingen eben - zum Teil gegensätzlich und dennoch ganz stark verbunden."

So entwickelte zwillingslook.de in den letzten Monaten erste Motive einer neuen Body- und Shirt-Kollektion mit entsprechenden Yin-Yang-Drucken. Gegengleiche bzw. einander zugewandte Tier- und andere Motive. Sowie weitere Drucke für Zwillingspärchen, die ebenfalls Zusammengehörigkeit, zugleich aber auch Gegensätzlichkeit bzw. Unterschiede ausdrücken. Umgesetzt wurden die Ideen gemeinsam mit einem Günzburg Unternehmen. "Damit bleiben wir in der Region und eine unkomplizierte, zügige Abstimmung sowie ein flexibles Reagieren sind garantiert", so Dagmar Derck, Geschäftsführerin von zwillingslook.de.





zwillingslook.de bietet ausgewählte, größtenteils zertifizierte Markenmode für Früh- und Neugeborene bis etwa Zehnjährige im ungleichen Doppel- oder Dreierpack: Ähnliches, Gegengleiches, Zusammenpassendes, Zusammengehöriges. Die Sets unterstreichen die Individualität der Kinder, betonen zugleich aber auch deren Zusammengehörigkeit.

