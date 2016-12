Vorbeugung durch Vitalisierung und Nervenstärkung

Stress macht krank! Prävention und Nervenstärkung sind der beste Schutz.

(firmenpresse) - Die Zeit vergeht gefühlt immer schneller und man hat nichts geschafft. In der heutigen Gesellschaft sind Schnelllebigkeit und Hektik für viele Menschen Alltag und führen in einen Strudel, der letztendlich in einer Überlastung, in einem Kollaps oder der Volkskrankheit Burnout endet. Die Heilpraktiker Praxis in Stuttgart konzentriert sich auf die Nervenstärkung und Vitalisierung durch Naturheilkunde und kann stressbedingten Problemen vorbeugen.

Leistungen der Naturheilpraxis Stuttgart im Überblick

Beim Heilpraktiker in Stuttgart wurde ein spezielles Konzept entwickelt, das sich aus der Vitalisierung des Körpers mit lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, sowie der Nervenstärkung durch homöopathische Mittel aus der Natur, aus Akkupunktur und der Bioresonanz Therapie zusammenstellt. Die Licht-Energie-Arbeit nach Stockmann ist ein weiterer Bereich der Nervenstärkung in der Naturheilpraxis. Die Kombination aus vitalisierenden Infusionen mit Lichtarbeit und Akupunktur kann die persönliche Belastbarkeit steigern und Stressauslöser mindern. Es handelt sich um ein zuverlässiges, von der Heilpraktikerin in Stuttgart eigens entwickeltes Konzept zur Nervenstärkung und um eine Maßnahme, die vollständig aus dem Bereich der Naturheilkunde stammt. Jeder Mensch muss täglich hohe Herausforderungen bestehen und braucht starke Nerven, um an den Anforderungen des Lebens nicht zu zerbrechen. Ein Besuch in der Naturheilpraxis Stuttgart kann durch die umfassende Vitalisierung für eine Nervenstärkung sorgen und so einen ganz neuen Umgang mit stressauslösenden Faktoren im Alltag ermöglichen.

Stress vorbeugen und Lebensqualität steigern

Gestresste Menschen finden nachts nicht in den Schlaf, neigen zu hohem Blutdruck und fühlen sich ständig gehetzt. Durch die Bioresonanz, die Vitalisierung und Nervenstärkung mit Licht-Energie-Arbeit sowie Infusionen mit wertvollen Vitaminen und Mineralien können Geist und Körper gestärkt werden. Die Heilpraktiker Praxis in Stuttgart hat diese Methode eigenständig entwickelt und sich dabei auf die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung bezogen. Auch wenn man den Stress nicht abstellen kann, kann man sich vor seinen Einflüssen auf die körperliche und seelische Gesundheit durch einen Termin in der Naturheilpraxis schützen.

Die Heilpraktiker Praxis freut sich auf einen Kennenlern-Termin und berät jeden Interessenten zu seinen Möglichkeiten, durch das Konzept der Naturheilpraxis stärkere Nerven zu bekommen und belastbarer zu sein. Die Naturheilkunde in der Naturheilpraxis Stuttgart bietet ein breites Portfolio an natürlichen und erprobten Maßnahmen zur Nervenstärkung. Ein Termin beim Heilpraktiker in Stuttgart kann eine neue Perspektive schenken und durch die Therapie in der Naturheilpraxis gegen die Auslöser und Auswirkungen von Stress sorgen.





Heilpraktikerin Manuela Paknia, ausgebildet bei der Union deutscher Heilpraktiker seit 2003 und zertifizierte Fachberaterin für Darmgesundheit ist zudem ausbildete Krankenschwester und betreibt die Heilpraktiker Praxis in Stuttgart Feuerbach. Die Schwerpunkte der Naturheilpraxis liegen u.a. bei der traditionellen chinesischen Heilkunde, da die Heilpraktikerin diese zweijährige Ausbildung in China absolvierte. Weitere Behandlungsmethoden wie z.B. Akupunktur, Bioresonanz, Darmsanierung, Elektroakupunktur nach Dr. Voll, Integrative Wirbelsäulentherapie nach Freund, Licht-Energie-Arbeit nach Stockmann, Ozontherapie, Schröpfen, Skribben nach Dr. Karsch, Vitalisierung / Nervenstärkung und Vitamin C Hochdosis Infusionstherapie werden ebenfalls in der Heilpraktiker Praxis angeboten.

