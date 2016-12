Westfalenpost: Jost Lübben´zur Jahreswende

(ots) - Das Jahr 2016 geht zu Ende. Und es hat Deutschland

verändert. Spätestens seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in

Berlin mit zahlreichen Toten und Verletzten ist klar: Die stille

Hoffnung, unser Land könnte von Attentaten verschont bleiben, war

trügerisch. Es hat sich nicht ausgezahlt, sich nicht militärisch in

die Konflikte in Ländern wie Syrien oder dem Irak einzumischen. Die

Terroristen der IS nehmen darauf keine Rücksicht, sie honorieren die

deutsche Zurückhaltung nicht. Der Grund ist einfach: Das Ziel dieser

Verbrecher sind nicht einzelne Länder, sondern die Demokratie, die

Freiheit grundsätzlich. Deshalb ist es richtig, neu über unsere

Sicherheit zu diskutieren. In den Parlamenten und in der Gesellschaft

muss darüber gesprochen werden, ob wir uns besser schützen müssen -

dazu gehören Themen wie eine Videoüberwachung an zentralen Punkten

und selbstverständlich auch die Frage, ob wir Menschen, die zu uns

kommen, nur noch dann aufnehmen, wenn wir wissen, wer sie sind. Die

Ereignisse haben die etwas gemütliche deutsche Demokratie überrollt.

Wir erleben im Inland in vielen Städten und Gemeinden Auswüchse der

Gewalt, wie wir sie nicht für möglich gehalten haben. Zum Umgang

damit gehört auch, die Täter beim Namen zu nennen. Es ist deshalb

richtig, dass Medien ihren Lesern in jedem Einzelfall soviel

Informationen mitteilen, wie es möglich ist. Europa ist kein

Selbstgänger Die Gewalt zeigt der deutschen Politik auch im Ausland

die Grenzen ihres Einflusses auf. Das wohl gravierendste Beispiel

haben wir in der syrischen Stadt Aleppo erlebt. Wenn andere Länder

bereit sind, ihre Interessen mit massiver Waffengewalt rücksichtslos

durchzusetzen, dann hilft die Strategie des "im Gespräch bleiben"

nicht mehr. Die Einsicht lautet: Die Zeit ist vorbei, in der

Deutschland mit Hinweis auf die Verantwortung für den Zweiten



Weltkrieg Zurückhaltung üben konnte. Die anderen kämpfen nicht mehr,

um uns zu verteidigen. Ohne stärkere Investitionen in den

Verteidigungsetat geht es nicht. Europa ist kein Selbstgänger. Diese

Gemeinschaft kann auch schrumpfen. Das haben wir 2016 gelernt, das

hat uns das britische Brexit-Referendum wie ein Schock vor Augen

geführt. Doch nicht nur das: Es fehlten auch Beweise dafür, dass in

der Europäischen Union deren Teilnehmer Werte und Lasten teilen. Nur

eine Handvoll Länder war überhaupt bereit, Flüchtlinge aufzunehmen.

Ein Skandal. Die viele Jahrzehnte so stabile Beziehung zu den USA

steht nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten vor

einer großen Bewährungsprobe. Niemand weiß genau, wie er sich

gegenüber Deutschland und Europa positionieren wird. Eine

Herausforderung für uns alle Schließlich: Unsere Demokratie scheint

weniger stabil als wir alle lange geglaubt haben. Die Wähler wenden

sich von den etablierten Parteien ab und entscheiden sich in

erheblicher Zahl für Rechtspopulisten. Das Internet kann ganz

offensichtlich manipuliert werden. Offenbar können sogar ausländische

Regierungen übers Netz Einfluss auf Wahlen nehmen. All das beweist:

Das Jahr 2017 mit der Landtagswahl in NRW und der Bundestagswahl wird

eine große Herausforderung für die deutsche Politik und damit für uns

alle. Wir benötigen eine Antwort, die Entschlossenheit zeigt, aber so

schwer zu geben ist. Wie verteidigen wir unsere Werte konsequent,

wenn andere unsere Spielregeln ignorieren? Und wie bleiben wir uns

dabei treu? Wir brauchen eine neue Haltung.







