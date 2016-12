Rheinische Post: CSU verlangt Abbruch von Beitrittsverhandlungen und Stopp von EU-Zahlungen an die Türkei

(ots) - Die Türkei hat sich nach Überzeugung der CSU

für eine EU-Mitgliedschaft disqualifiziert. "Wir sollten daher die

Beitrittsgespräche abbrechen und realistischere Kooperationsformen

anstreben", heißt es nach Informationen der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) in einem

Beschlusspapier der CSU-Landesgruppe für deren Klausurtagung in der

nächsten Woche. In jedem Fall müsse jetzt auch die Zahlung von

"Heranführungshilfe" gestoppt werden, die nicht der Zivilgesellschaft

oder Flüchtlingsprojekten zugutekomme. Beitrittskandidaten überweist

die EU Unterstützungsleistungen zur Anpassung an die EU-Standards.

Auch die Türkei hat darüber bereits Milliarden erhalten. Kritisch

sieht die CSU auch den Umgang mit den austrittswilligen Briten.

"Nicht alle Kritik der Briten am Zustand der EU war falsch", heißt es

in dem Papier. "Die Landesgruppe lehnt es ab, die Verhandlungen zu

nutzen, um ein Exempel zu statuieren, das Großbritannien bestrafen

und andere Mitglieder vom Austritt abhalten soll", unterstreicht die

CSU. Teile der mit den Briten vereinbarten Reformagenda seien weiter

aktuell und sollten umgesetzt werden. Dazu gehöre die Reform der

Freizügigkeit, um eine "missbräuchliche Zuwanderung in die sozialen

Sicherungssysteme" zu verhindern. Sozialleistungen einzuschränken für

diejenigen, die nicht ins deutsche Sozialsystem eingezahlt hätten,

seien ein richtiger Anfang. "Zusätzlich müssen Kindergeldzahlungen

für im Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenshaltungskosten

gekoppelt werden dürfen", verlangt die CSU.







