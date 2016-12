Auf LED Leuchtmittel umrüsten und bis zu 94% Energiekosten sparen

Wer noch keinen guten Vorsatz für das Jahr 2017 hat, dem möchten wir unseren innovativen online Rechner für "Energie- und Kostensparen" vorstellen.

Wechsel von Glühbirnen zu LED Leuchtmittel

(firmenpresse) - Ein neues Jahr beginnt mit guten Vorsätzen. Die meisten entschließen sich mehr Sport zu machen oder das Gewicht zu reduzieren, andere möchten mehr Zeit mit der Familie verbringen oder liegen gebliebene, kleinere Projekte umzusetzen.



Die meisten Haushalte haben noch alte Glühbirnen mit hohem Verbrauch im Einsatz. Viele wissen gar nicht wo sich die Energiefresser überall verstecken und wie einfach ein Austausch stattfinden kann.



Durch den Wechsel von Glühbirnen mit Glühdraht auf neue LED Technologien können je Leuchtmittel bis zu 94% der Energie und somit auch 94% Stromkosten eingespart werden.



Ein einfaches Beispiel zeigt, welche Kostenersparnis beim Austausch von fünf 60 Watt Glühbirnen an einer herkömmlichen Pendellampe durch fünf 4 Watt LED Birnen möglich ist. Dabei wird angenommen, dass die Pendellampe durchschnittlich eine Stunde / Tag eingeschaltet ist und eine KWh 0,26? kostet (Arbeitspreis).



Herkömmliche Glühbirnen

5 x (60Watt/1000) x 1Stunde x 365Tage x 0,26? = 28,47?

LED Leuchtmittel

5 x (4Watt/1000) x 1Stunde x 365Tage x 0,26? = 1,90?



Somit können im ersten Betriebsjahr, unter Berücksichtigung von 5? / LED Beschaffungskosten etwa 1 Euro 50 und in den Folgejahren sogar 26,57? an der Pendellampe aus dem Beispiel eingespart werden.



Mit unserem Online Rechner für "Energie- und Kostensparen" kann jede herkömmliche Glühlampe angegeben und die Gesamtersparnis ausgerechnet werden. Zudem finden Sie hilfreiche Tipps und Informationen zum professionellen Austausch von Glühbirnen durch LED Leuchtmittel wie zum Beispiel Angaben zu Fassungs-Typ, Leistungsangaben und Lampensysteme mit Schalttrafos in unserem Konfigurator





TIPP: Glühbirnen können sich unter anderem im Kühlschrank, Stallungen, Hof- und Hauslichter, Keller, (Weihnachts-) Lichterketten, Vitrinen oder Garagen befinden. Gehen sie am besten durch jeden Raum und überlegen an welcher Stelle eine Glühbirne zum Einsatz kommt und wie lange diese eingeschaltet ist.



Hier geht's zum Online-Rechner







