Silvester-Millionen in Karlsruhe und in den Kreisen Zollernalb, Heilbronn und Lörrach gewonnen (FOTO)

(ots) -

Stattlicher Zuwachs im Club der Millionäre: Vier Tipper aus

Baden-Württemberg sicherten sich bei der Lotterie Silvester-Millionen

die Hauptgewinne von je 1 Million Euro. "Ein toller Abschluss des

Jahres! Wir freuen uns mit den vier neuen Silvester-Millionären",

gratulierte Lotto-Geschäftsführerin Marion Caspers-Merk.



Schlüssel zum Millionengewinn waren die Losnummern 519318

(Karlsruhe), 535919 (Zollernalbkreis), 048920 (Kreis Heilbronn) und

562347 (Kreis Lörrach). Drei der vier Tipper sind Lotto

Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Zum Abruf der Gewinnsumme

müssen sie die gültige Spielquittung vorlegen. Der Glückspilz aus

Karlsruhe gab seinen Tipp im Internet unter lotto-bw.de ab. Der

Gewinn wird ihm in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.



Neben dem Millionärs-Quartett dürfen sich fünf weitere Teilnehmer

über je 100.000 Euro freuen. Diese Gewinne wurden in Stuttgart

(Losnummer: 468485), Fellbach (035489), Schorndorf (781577), dem

Kreis Ludwigsburg (784589) sowie in Rottenburg (563144) erzielt.

1.000 weitere Tipper waren in der dritten Gewinnklasse erfolgreich.

Sie erhalten jeweils 1.000 Euro. In der neu geschaffenen vierten

Gewinnklasse gab es 50.000 Treffer, die je 10 Euro einbringen.



Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, sind ab

Nachmittag des Silvestertages im Internet unter www.lotto-bw.de

abrufbar. Die Nummern können auch in den Lotto-Annahmestellen im Land

abgefragt werden. Sie werden zudem in der nächsten Ausgabe der

Lotto-Kundenzeitschrift veröffentlicht. Die Ziehung der Gewinnzahlen

fand am Silvestertag unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter

Lotto-Zentrale statt.



Die Silvester-Millionen gingen 2016 zum siebten Mal exklusiv in

Baden-Württemberg an den Start. Die insgesamt 1 Million Lose waren in

den baden-württembergischen Lotto-Annahmestellen sowie im Internet



unter www.lotto-bw.de und die offizielle LottoBW-App verfügbar. Sie

waren in diesem Jahr in Rekordzeit bereits vor Weihnachten

vergriffen.



Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus dem

Nummernbereich 000000 bis 999999 wird nach dem Zufallsprinzip eine

Nummer ermittelt. Diese Nummer wird auf die Spielquittung aufgedruckt

und dem Spielteilnehmer ausgehändigt. Jede Losnummer zum Preis von

zehn Euro wird nur einmal vergeben. Sind alle Losnummern von 000000

bis 999999 im Rennen, ist die Lotterie ausverkauft.







Pressekontakt:

Mathias Yagmur

Unternehmenssprecher

Tel.: 0711 - 81 000-117

E-Mail: mathias.yagmur(at)lotto-bw.de



Original-Content von: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-W?rttemberg, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg 161231plakatsilvester-millionen.jpg

Datum: 31.12.2016 - 14:30

Sprache: Deutsch

Firma: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg 161231plakatsilvester-millionen.jpg

Stadt: Stuttgart





