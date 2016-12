DSS Vermögensverwaltung: Sicherheit steht für Anleger an erster Stelle

Sicherheit, das ergab das Vermögensbarometer 2016, eine Studie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), ist für Anleger das wichtigste Kriterium rund um den Vermögensaufbau. Diese Meinung teilt auch die DSS Vermögensverwaltung.

(firmenpresse) - Anlass für das hohe Sicherheitsbedürfnis der Menschen sei unter anderem die politische Diskussion um eine Zwangs-Vergemeinschaftung der europäischen Einlagensicherungen. Während der Kapitalmarkt mit seinen empfundenen und tatsächlichen Risiken bei einem Großteil der Sparer auf Ablehnung stößt, sehen viele in selbstgenutzten Immobilien die beste und sicherste Form der Geldanlage. Allein 59 Prozent der Befragten sprechen dem Vermögensaufbau über Immobilienbesitz die höchste Eignung zu – eine Steigerung um weitere sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Der langfristige Vergleich zeigt den Trend zur Immobilie noch deutlicher. Seit 2007 – also kurz vor Ausbruch der Finanzkrise – ist die Zahl derer, die die eigenen vier Wände als zum Vermögensaufbau geeignet bezeichnen, um über 100 Prozent gestiegen. Unter diese positive Entwicklung fallen auch Immobilienfonds, wie die der DSS Vermögensverwaltung. Die über kompetente Partner erfolgte Beratung zahlte sich langfristig in Form von sicheren Fondsinvestitionen mit attraktiven Renditen aus. Damit profitieren auch Fondsanleger vom Positivtrend der Immobilienbranche.



Für den Bau oder den Erwerb eines Eigenheims sind die Deutschen bereit, sich zu verschulden – sogar verbunden mit der Bereitschaft zu einem höheren Verschuldensanteil. So geben 28 Prozent der Befragten an, gegebenenfalls bis zu einem Anteil von 80 Prozent des Kaufpreises Schulden aufnehmen zu wollen. Im Vorjahr lag diese Zahl noch bei 21 Prozent. Etwas geringer ist mit 43 Prozent (2015: 48 Prozent) der Anteil derer, die sich bis zu einer Höhe von 60 Prozent des Kaufpreises verschulden würden.



Die Studie zeigt deutlich: Die Bundesbürger haben aus der Finanzkrise ihre Schlüsse gezogen und ihre Anlagestrategie geändert, aber eben nicht in dem Maße, wie es sich Experten wünschen würden. Denn noch scheint nicht in den Köpfen angekommen zu sein, dass der Kauf von Aktien bzw. die Investition in Fonds keine unkalkulierbaren Risiken beinhalten, wenn man bereit ist, langfristig zu planen.





Die Zahlen verdeutlichen außerdem, dass Sparern Sicherheit wichtiger ist als alles andere. Finanzdienstleister wie die DSS Vermögensverwaltung bieten durch ihre langjährige Erfahrung und die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern aus der Finanzbranche ein bewährtes Gleichgewicht aus Sicherheit und attraktiven Gewinnen. Die DSS Vermögensverwaltung erzielt dies durch intelligente Kapitalstreuung. Investitionen in unterschiedliche Märkte und Finanzprodukte verhindern Risiken, wie sie ein zu einseitig strukturiertes Portfolio unter Umständen mit sich bringen könnte. Zudem erlauben die gebündelten Beträge der Anleger Zugang zu Produkten und Märkten, die für gewöhnlich nur für sehr vermögende Investoren in Frage kommen. So können auch Kleinanleger durch ihre Beteiligung in renditestarke Objekte investieren.



Gerade wer Skrupel hat, mit alten Gewohnheiten zu brechen und sich neue Möglichkeiten der Geldanlage erschließen will, sollte sich einen starken und zuverlässigen Partner, wie die DSS Vermögensverwaltung AG, suchen. So finden auch weniger risikofreudige Anleger ein Produkt, das zu ihnen passt und selbst bei äußerst zurückhaltender Strategie mehr Rendite abwirft als das gute alte Sparbuch.



Gleichzeitig können weniger erfahrene Anleger auf die Expertise eines markterfahrenen und kompetenten Unternehmens zurückgreifen, das seit vielen Jahren erfolgreich in diesem Bereich tätig ist.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dssvermoegensverwaltung.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die DSS Vermögensverwaltung versteht sich als zuverlässiger Partner, wenn es um Anlagestrategien, private Vermögensberatung oder Anlagemöglichkeiten geht. Unternehmenssitz ist München.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DSS Vermögensverwaltung AG

Leseranfragen:

DSS Vermögensverwaltung AG

Frau Ida Klinger

Ottobrunnerstraße 55

81737 München



Tel.: 089/68 08 79-0

Fax: 089/67 92 24-6



E-Mail: info(at)dss-ag.de

Internet: www.dss-ag.de



PresseKontakt / Agentur:

DSS Vermögensverwaltung AG

Frau Ida Klinger

Ottobrunnerstraße 55

81737 München



Tel.: 089/68 08 79-0

Fax: 089/67 92 24-6



E-Mail: info(at)dss-ag.de

Internet: www.dss-ag.de

Datum: 31.12.2016 - 16:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1440469

Anzahl Zeichen: 3754

Kontakt-Informationen:

Firma: DSS Vermögensverwaltung AG

Ansprechpartner: Ida Klinger

Stadt: München

Telefon: 089/68 08 79-0



Meldungsart: Finanzinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 18 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung