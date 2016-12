Gegessen wird im Stehen

der erste Vorsatz für 2017 bleibt bis Sylvester - gesund iss- es

KARToGGIO® mobil.lecker. ankommen, aufklappen, anheizen und den heißen Genuss servieren

(firmenpresse) - KARToGGIO® mobil.lecker. Seit genau einem Jahr knattert die kleine schwarze Piaggio APE durch die Region Hannover und komplettiert manchen Speiseplan mit einem typischen, norddeutschen Produkt: der Deisterkartoffel.

"Nach Umbau geöffnet" so könnte die Devise des Unternehmenskonzeptes lauten- denn hier wurde eine dreirädrige APE zu einem autarken Restaurant auf knapp 3 Quadratmetern umgebaut. Gasbetriebener Kartoffelofen, Kühlungen, Handwaschbecken, Stauraum. Kabel und störende Kompressorgeräuschkulisse sucht man hier vergeblich. Spartanisch, aber funktionell und komplett von Steckdosen und Kanalisation gelöst heißt es hier ankommen, aufklappen, einheizen und den perfekten Genuss servieren. KARToGGIO® ist kein typischer hypermoderner Food-Truck, wie die Burger & Co. Fraktion, sondern ein ausgefeiltes gastronomisches Konzept, das sich dem Erdapfel im Besonderen gewidmet hat.

Bei den verwendeten Lebensmitteln setzen die Betreiber, Maik Bläsche und seine Frau komplett auf regionale Qualität. „Unsere Kartoffeln stammen aus der unmittelbaren Nachbarschaft“ sagt Bläsche. „hier wird auf kontrollierten Anbau gesetzt, auf eine durchgängige Güte, die auch nach der Ernte ohne Chemiebomben auskommt und das schmeckt man.“ Das eigentliche Erfolgsrezept neben den dicken Knollen und der medienwirksamen APE seien allerdings die hausgemachten Quarks. Saisonal angepasst begeistern Kreationen, die den Ofenkartoffelgenuss auf überraschende Weise perfektionieren. „ Nicht einfach Packung auf und ein Kleckschen an jede Kartoffel“, lacht Christiane Nievelstein- Bläsche, „sondern mit Bedacht zusammengerührt, ohne künstliche Aromen, Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe.“ Die Variationen rangieren von Bärlauchquark über Gurke-Wasabi bis Honig-Senf, "laktosefrei" und "vegan" inklusive.

Die erste Komplettsaison vom Wochen- bis zum Weihnachtsmarkt, der kleinen Familienfeier, über das M'era Luna Festival 2016, Messe- und Firmencatering liegt hinter Bläsche und seiner Frau. Wurden die "Gastro-Newcomer" zu Beginn des Jahres belächelt und neugierig bestaunt, so nehmen sie nun Kurs auf das Jahr 2017, wissend, welche Plätze künftig gemieden werden und unaufhörlich auf der Suche nach neuen Outdoor-Veranstaltungen, neuen Kundenkreisen, vorüber an den Plätzen, an denen sie bereits ihr treuen Fans finden.





KARToGGIO® mobil.lecker. Gastronomiekonzept auf drei Rädern. Unsere Mission: Geschmack. Unser Schwerpunkt: Ofenkartoffeln mit hausgemachten Quarks sowie laktosefreien und veganen Toppings.

Wir sind in Norddeutschland unterwegs und lassen uns für jede EVENTualität buchen. Privat- und Firmenfeier, Messe, Festival etc.

Unser Wirkungskreis Vom Harz bis ans Meer und darüber hinaus

