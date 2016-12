Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Träume haben Flügel

Michelle würd?es wieder tun

Roland Rube und Ariane Kranz On Air mit Michelle

(firmenpresse) - In der aktuellen Sendung informieren die Gastgeber Roland Rube und Ariane Kranz über die brandneue Single von Michelle und ihre bevorstehende Tour, die im Februar 2017 beginnt.

(Polydor) Dass ihre Träume schon immer ihr größter Ansporn waren, hat Schlager-Queen Michelle in den vergangenen 25 Jahren immer wieder bewiesen. Unzählige Wünsche sind für die blonde Powerfrau seither durch harte Arbeit und teils auch durch das berühmte Quäntchen Glück in Erfüllung gegangen; mit der brandneuen Single "Träume haben Flügel" möchte Michelle nun auch ihre treuen Fans ermutigen, fest an ihre Ziele zu glauben und nicht aufzuhören, zu träumen!

Mit den Singles "So schön ist die Zeit" und "Wir feiern das Leben" hat Michelle zwei zum Mitsingen und Tanzen animierende Uptempo-Songs aus ihrem aktuellen Longplayer "Ich würd" es wieder tun" (TopTen in Deutschland und Österreich) ausgekoppelt. Auf der Ballade "Träume haben Flügel" präsentiert sie sich nun zur Abwechslung von einer ungewöhnlich besinnlichen und sehr intimen Seite: Begleitet von eindringlichen Klassikstreichern und einer bombastischen Produktion berichtet die mehrfache ECHO-Gewinnerin von "Ups", aber auch von "Downs" und davon, sich selbst und seinen Träumen immer treu zu bleiben. Und Michelle weiß, wovon sie redet; gilt sie doch spätestens seit ihrem 2000er Hit-Longplayer "So was wie Liebe" als Paradebeispiel einer starken Frau, die alle Höhen und Tiefen des Lebens kennen gelernt hat, die sich nie hat verbiegen lassen, sondern unbeirrt ihren Weg verfolgt.

Ab dem 2. Februar ist Michelle endlich mit ihrem aktuellen Album "Ich würd" es wieder tun" auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei wird sie natürlich auch ihre neue Single "Träume haben Flügel" präsentieren.

(Quelle: Polydor/Island, a division of Universal Music GmbH /Germany)

Auf der Internetseite www.audioway.de finden Sie Informationen zu den "On Air"-Sendezeiten, Erstausstrahlungen und Wiederholungen.

Das Portfolio von audioway MUSIC & MEDIA beinhaltet unter anderem das Produzieren von Medieninhalten, wie z.B. O-Töne, Interviews und Radio Shows - aktuell das Sendeformat "On Air" mit Roland Rube & Ariane Kranz. In der Radio Show "On Air" werden überwiegend Inhalte aus der Entertainmentbranche präsentiert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kommentare zur Pressemitteilung