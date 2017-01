HAPPY NEW YEAR: .design-Domains für 15 EURO* - Knallerpreis bei Power-Netz!

So fängt das Jahr 2017 gut an: Power-Netz bietet .design-Domains für nur 15,- Euro* im ersten Jahr an. Dieser Knallerpreis gilt nur im Januar 2017.

.design-Domain zum Knallerpreis

(firmenpresse) - Bad Gandersheim, 01.01.2017: Das Feuerwerk zum Jahreswechsel ist noch in jedermanns Ohren zu hören, da zündet Power-Netz einen Knallerpreis für .design-Domains. Power-Netz, bekannt für individuelle Hosting-Lösungen für Agenturen, bietet zum Jahresauftakt 2017 einen Knallerpreis für .design-Domains an. Diese Aktion gilt allerdings nur im Januar 2017.



Das Thema Design findet in vielen Lebensbereichen Einzug. Ob im Webdesign, bei Möbeln, Autos oder Gebrauchsgegenständen: Gutes Design mag jeder. Der Wiedererkennung dieses wichtigen Attributes kann im Internet mit einer eigenen Domainendung optimal unterstrichen werden: mit .design



"Wir bieten diese einprägsame Domainendung bei einer Registrierung bis zum 31. Januar 2017 für nur 15 Euro* im ersten Jahr an." erklärt Marcus Schell, Account Manager bei Power-Netz.

Insbesondere Designer und Design-Agenturen, Web-Designer, Händler oder Hersteller von stylischen Produkten machen mit dieser Domainendung auf prägnante Art auf sich aufmerksam . Mit der Registrierung einer .design-Domain hat diese Zielgruppe die Chance, ihrer kreativen Ader Ausdruck zu verleihen. Auch interessante Domain-Wortspielereien sind mit der Endung .design keine Grenzen gesetzt.



Es ist zunehmend schwieriger geworden, über die .de-Domainendung prägnante Domainnamen zu finden. Die Domainendung .design bietet als nTLD daher eine tolle Alternative, um die Kreativität im Domainnamen zum Ausdruck zu bringen.



"Die Registrierung einer .design-Domain ist denkbar einfach, da diese für alle Interessenten zur Verfügung steht." führt Schell weiter aus. "Besondere Registrierungseinschränkungen gibt es für die Endung .design nicht. Prüfen Sie, ob Ihre .design Wunschdomain noch verfügbar ist und sichern sich sich umgehend Ihr .design-Aushängeschild im Internet." empfiehlt Marcus Schell von Power-Netz abschließend.





*) Alle Preise zzgl. MwSt. in Höhe von 19%. Für Privatkunden im EU-Ausland gelten alle Preise zzgl. der jeweils am Wohnsitz des Kunden geltenden gesetzl. MwSt. Der ausgewiesene Sonderpreis gilt ausschließlich für Neuregistrierungen und nur im ersten Jahr. In den Folgejahren fallen die regulären Domainpreise gem. Domainpreisliste von Power-Netz an.









Über Symgenius GmbH & Co. KG



Power-Netz.de ist ein Geschäftsbereich der Symgenius GmbH & Co. KG. Seit 1998 ist Power-Netz.de als Premium-Hostingprovider für Privat- & Geschäftskunden etabliert und betreut als Technologiepartner im Hintergrund die Basisdienste zahlreicher Internet Service Provider, Agenturen und Reseller. Power-Netz selbst hostet deutsche Top-Präsenzen, betreut nationale und internationale Domains und betreibt in Düsseldorf, Hamburg und Amsterdam hunderte Serversysteme bis hin zu komplexen Clustern. Die Symgenius GmbH & Co. KG ist offizielles Mitglied der DENIC e.G. sowie akkreditierter NIC-AT und EURid-Registrar.





