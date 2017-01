Unser Tipp für Eigentümer im Januar

Mehr Anstrich - Weniger Abstrich.

(firmenpresse) - Diese Schönheitsreparaturen sind unerlässlich für Sie!

Keine Frage: Renovieren macht deutlich mehr Spaß, wenn man einzieht - und nicht auszieht.

Oder aber, wenn man dadurch den Verkaufspreis seiner Immobilie erhöhen kann. Denn: Käufer haben Adleraugen! Macken im Laminat, ergraute Stellen an der Wand, Mini-Bruchstellen in versteckten Fliesen: Käufer sind unerbittlich. Das ist nur zu verständlich, schließlich wollen sie trotz der gebrauchten Immobilie den unwiderstehlichen "Reiz des Neuen" spüren.

Also: Ärmel hochkrempeln und Reize setzen! Verpassen Sie Ihrer Immobilie einen frischen Anstrich. Dabei müssen Sie nicht direkt in den Farbtopf fallen; mit dezenten Tönen fahren Sie meist am besten. Auch Macken im Fußboden oder kaputte Fliesen können mit einfachen Mitteln sauber korrigiert werden. So möbeln Sie nicht nur Ihre Immobilie auf, sondern ziehen Ihre Preisvorstellungen noch ein bisschen fester an. Der frische Geruch des "neuen Hauses" tut dann sicherlich das Übrige...





Immobilienbüro

