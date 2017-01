Neue Sender, kreative Eigenproduktionen und starke Quoten: Mediengruppe RTL Deutschland blickt auf erfolgreiches Jahr 2016 zurück

(ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland hat seine Zuschauer

in 2016 mit starken Inhalten begeistert und blickt auf ein

erfolgreiches TV-Jahr zurück. Sowohl die etablierten Formate als auch

die neuen Eigenproduktionen stießen beim Zuschauer auf großes

Interesse.



Mit ihren Free-TV-Sendern RTL, VOX, n-tv, RTL NITRO, SUPER RTL,

RTL II und RTLplus sowie den Pay-TV-Sendern RTL Crime, RTL Passion

und RTL Living kam die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr auf

einen Marktanteil von 28,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen

Zuschauern. In einem Jahr, in dem die öffentlich-rechtlichen Sender

die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele zeigten,

konnte die Mediengruppe RTL ihren Marktanteil gegenüber dem Vorjahr

vergrößern (2015: 28,4 %) und mit kreativen Eigenproduktionen wie

"Duell der Brüder" und etablierten Formaten wie "Let's Dance", "Die

Höhle der Löwen" oder "Sing meinen Song" punkten. Die

Unternehmensgruppe baute ihren Vorsprung vor der Konkurrenz von

ProSiebenSat.1. (25,3 %) deutlich aus und unterstrich somit ihre

führende Marktposition in der Zielgruppe (2015: +1,7 %; 2016: +3,4

%).



RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Jahresmarktanteil

von 11,9 Prozent und platzierte sich klar vor Sat.1 (8,7 %), ZDF (8,6

%), ARD (8,4 %), ProSieben (7,9 %), VOX (6,8 %), Kabel eins (5,0 %)

und RTL II (4,9 %). RTL NITRO und SUPER RTL kamen auf einen

Marktanteil von jeweils 1,7 Prozent in der Zielgruppe, n-tv erreichte

1,1 Prozent Marktanteil. Überaus erfreulich entwickelten sich die

beiden neuen Free-TV-Sender: RTLplus, der erst seit Anfang Juni zu

empfangen ist, erzielte 2016 durchschnittlich einen Marktanteil von

0,4 Prozent und avancierte zum erfolgreichsten Senderneustart der

vergangenen Jahre. Der neu ins Leben gerufene Timeshift-Sender TOGGO

plus, der das Kinderprogramm des großen Schwestersenders mit einer



Stunde Zeitverschiebung dupliziert, erwies sich mit einer exklusiven

Kinderprimetime als ideale Ergänzung zum Programm von SUPER RTL.



Interessant wie ebenso erfreulich: Die Fernsehnutzung blieb 2016

konstant hoch. Die tägliche Sehdauer betrug im abgelaufenen Jahr 223

Minuten beim Gesamtpublikum (2015: 223 Minuten) und 203 Minuten in

der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (2015: 203 Minuten). Neben der

starken linearen TV-Nutzung erzielten die Bewegtbildinhalte der

Mediengruppe RTL 2016 mit 1,2 Milliarden Videoabrufen einen neuen

non-linearen Rekord im Web und gehörten damit wieder zu den

meistgenutzten professionell produzierten Inhalten im

deutschsprachigen Internet. Bis zu 29,56 Millionen Unique User ab 14

Jahren laut AGOF und 29,7 Millionen Fans bei Facebook nutzten im

zurückliegenden Jahr die Digital-Angebote der Mediengruppe RTL. Mit

dem Start des neuen Video-on-Demand-Angebots TV NOW Anfang März

bündelte die Mediengruppe RTL zudem die Inhalte aller Free-TV-Sender

unter einer Dachmarke. Die Plattform bietet TV-Sendungen zum

zeitversetzten Abruf in voller Länge sowie die Livestreams aller

Sender.



Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:



RTL überzeugte 2016 mit einem Mix aus Eigenproduktionen,

etablierten Shows und Livesport. Die meistgesehene Sendung des Jahres

war das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordirland am

11. Oktober mit 10,43 Millionen Zuschauern (MA 3+: 33,1 %; MA 14-59:

30,6 %). Im Schnitt erreichten die vier im Rahmen der

WM-Qualifikation ausgestrahlten Begegnungen der DFB-Elf 9,2 Millionen

Zuschauer und durchschnittliche Marktanteile von 29,2 (3+) bzw. 26,6

(14-59) Prozent. Auch die Formel 1 lief im vergangenen Jahr sehr

erfolgreich und kam stärker als im Vorjahr durchs Ziel:

Durchschnittlich verfolgten 4,45 Millionen Zuschauer (MA 3+: 24,8 %,

14-59: 23,2 %) die Rennen in 2016 - 250.000 Zuschauer mehr als in der

Saison davor. Meistgesehener Grand Prix der Saison war mit 6,83

Millionen Fans der Grand Prix von Brasilien am 13. November.



Neben den Sporthighlights überzeugten auch die etablierten Shows

im Jahr 2016. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" begeisterte

gleich zu Jahresbeginn mit dem Finale am 30. Januar und 8,69

Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 43,3 Prozent bei den

14- bis 59-jährigen Zuschauern entsprach (MA 3+: 34,3 %). Im

Staffelschnitt verfolgten 7,12 Millionen Fans und 37,7 Prozent der

14- bis 59-Jährigen die Stars im australischen Dschungel (MA 3+: 28,6

%). Ebenfalls bewährt und nach wie vor erfolgreich ist "Wer wird

Millionär?" mit Günther Jauch. Das Zockerspecial am 22. Februar

lockte 6,29 Quizfans und 16,7 Prozent der 14- bis 59-jährigen

Zuschauer vor die Bildschirme (MA 3+: 18,6 %). Neben den Shows "Let's

Dance" und "Das Supertalent" war auch "Deutschland sucht den

Superstar" wieder stark gefragt: Die Casting-Showreihe verfolgten bis

zu 5,75 Millionen Zuschauer und 24,2 Prozent der 14- bis 59-Jährigen.

Im Staffelschnitt waren 4,1 Millionen Zuschauer und 19,1 Prozent der

14- bis 59-Jährigen dabei (MA 3+: 13,5 %). Mit seinem Bühnenprogramm

"Ich find's lustig" brachte Comedian Sascha Grammel 6,44 Millionen

Zuschauer zum Lachen (MA 3+: 19,9 %; MA 14-59: 22,9 %).

Erfolgreichster Show-Neustart des Jahres war die Sommerprogrammierung

von "Ninja Warrior" am 30. Juli mit Finalwerten von insgesamt 3,17

Millionen Zuschauern und 18,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis

59-Jährigen (MA 3+: 13,5 %).



Mit 5,06 Millionen Zuschauern zog der erste Teil der Neuverfilmung

der Winnetou-Filme "Winnetou - Eine neue Welt" am 1. Weihnachtstag

die meisten Zuschauer der Trilogie in seinen Bann. Die Neuauflage des

Klassikers begeisterte 20,2 Prozent der 14- bis 59-jährigen

Zuschauer. Fast ebenso erfolgreich war mit 4,96 Millionen Zuschauern

die Verfilmung der Geschichte der Gebrüder Dassler und ihrer

Weltunternehmen Adidas und Puma. Das "Duell der Brüder" erreichte am

25. März 21,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.



Für VOX war 2016 eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt.

Insgesamt 15 Mal war der Kölner Sender in diesem Jahr bei den 14- bis

59-Jährigen Primetime-Marktführer - zuvor erreichte VOX in der fast

25-jährigen Sendergeschichte erst ein einziges Mal, im Jahr 2014, die

Primetime-Marktführerschaft. Einen historischen Bestwert stellte VOX

darüber hinaus am 17. Juli 2016 auf: Mit einem Tagesmarktanteil von

9,9 Prozent überflügelte VOX erstmals seit Bestehen die gesamte

deutsche TV-Konkurrenz und sicherte sich die Marktführerschaft in der

Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen über den ganzen Tag.



Zu den beliebten und mehrfach preisgekrönten VOX-Programmen 2016

gehörte unter anderem "Die Höhle der Löwen": Mit bis zu 16,4 Prozent

Marktanteil erreichte die dritte Staffel der Gründer-Show einen neuen

Allzeit-Bestwert in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Neue

Rekorde erzielte auch die Dramedy-Serie "Club der roten Bänder" - bis

zu 16,0 Prozent der Zuschauer (14-59) ließen sich die zweite Staffel

nicht entgehen. Auch die Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das

Tauschkonzert" lief 2016 so stark wie noch nie und erreichte bis zu

13,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. Genauso

erzielte die Koch-Show "Grill den Henssler" mit bis zu 11,7 Prozent

neue Bestwerte seit Sendestart.



Neu etabliert - und mit Erfolg belohnt - wurde die ungewöhnliche

Koch-Competition "Kitchen Impossible": Bis zu 10,3 Prozent der 14-

bis 59-Jährigen schalteten ein. Im Bereich der Dokumentationen konnte

VOX 2016 ebenfalls erneut punkten: Die Fortsetzung von "Asternweg -

Ein Jahr danach", in der zum zweiten Mal der soziale Brennpunkt in

Kaiserslautern thematisiert wurde, erreichte 10,5 Prozent Marktanteil

(14-59). Außerdem hielt VOX auch für Fans von US-Serien wieder viele

Highlights bereit. Besonders beliebt war 2016 die Krimi-Serie

"Rizzoli & Isles", die bis zu 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14-

bis 59-jährigen Zuschauern erzielte.



n-tv war 2016 einmal mehr mit seinen Nachrichten und seiner

Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag erfolgreich. Von Montag bis

Freitag zwischen 6 und 12 Uhr erreichte der Nachrichtensender beim

Gesamtpublikum einen Marktanteil von 2,0 Prozent (MA 14-59: 1,6 %).

Mit seiner umfangreichen Berichterstattung rund um die US-Wahl, das

Brexit-Referendum, den Amoklauf in München, den Putschversuch in der

Türkei sowie die Terroranschläge in Brüssel, Nizza und zuletzt in

Berlin stieß n-tv auf sehr großes Interesse bei den Zuschauern. Die

Breaking-News-Sendungen erzielten Marktanteile von bis zu 9,1 Prozent

bei den Zuschauern ab 3 Jahren (MA 14-59: bis zu 9,3 %). Die News

Spezials kamen in dieser Zielgruppe ebenfalls auf Marktanteile von

bis zu 9,1 Prozent (MA 14-59: bis zu 8,6 %), die Telebörse erzielte

Marktanteile von bis zu 5,1 Prozent (MA 14-59: bis zu 5,6 %). Die im

April gestartete neue Wirtschaftssendung "Startup News" kam

regelmäßig auf Marktanteile von bis zu 5,4 Prozent beim

Gesamtpublikum (MA 14-59: bis zu 5,5 %).



Auch mit seinen Talks überzeugte der Sender. Das exklusive

Talk-Duell der beiden Berliner Bürgermeisterkandidaten vor der Wahl

im September erzielte bundesweit einen Marktanteil von 1,0 Prozent.

In Berlin erreichte die Sendung bei den 14- bis 59-Jährigen einen

Marktanteil von 5,2 Prozent (MA 3+: 3,8 %). Der n-tv Jahresrückblick

mit Linken-Politiker Gregor Gysi und Thomas Gottschalk lockte am 5.

Dezember 2,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen vor den Bildschirm (MA

3+: 1,7 %). Seit September setzt n-tv unter dem Label "Current

Affairs" zu aktuellen Anlässen sowie am späten Dienstagabend mit

einer Doppelprogrammierung einen Schwerpunkt auf aktuelle,

nachrichtliche Dokumentationen und erreicht damit regelmäßig

Marktanteile von bis zu 3,3 Prozent (MA 14-59: bis zu 3,4 %).



RTL NITRO konnte auch 2016 wieder Quoten-Rekorde vermelden: Mit

Tagesmarktanteilen von 2,2 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen

Zuschauern, 3,1 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Männern und 1,9

Prozent beim Gesamtpublikum erzielte der Sender am 15. Dezember den

höchsten Tagesmarktanteil an einem Donnerstag seit Senderbestehen. Am

11. April gelang RTL NITRO in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen

mit 3,2 Prozent der höchste Tagesmarktanteil seit Senderbestehen.

Reichweitenstärkstes Programm war in diesem Jahr die Übertragung der

Fußball-Partie "Niederlande - Frankreich", die bis zu 1,26 Millionen

Zuschauer verfolgten. In der Zielgruppe der Männer (14-59) erreichte

die Live-Übertragung einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Erfolgreich

liefen zudem die Folgen von "Medical Detectives" mit bis zu 3,6

Prozent Marktanteil bei den Erwachsenen (14-59) sowie vom "A-Team"

mit bis zu 6,7 Prozent Marktanteil bei den Männern (14-59).



Durchschnittlich erreichte RTL NITRO im Jahr 2016 einen

Marktanteil von 1,9 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis

59-jährigen Männer. Einen Marktanteil von 1,7 Prozent erzielte der

Sender bei den 14- bis 59-jährigen Erwachsenen.



RTLplus, dem jüngsten Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, der

am 4. Juni 2016 on Air ging, glückte der erfolgreichste Senderstart

der letzten Jahre. Bis Jahresende konnte sich RTLplus kontinuierlich

steigern. Im Dezember lag der Monatsmarktanteil bei den 14- bis

59-jährigen Zuschauern und bei den Zuschauern ab 3 Jahre bei 0,9

Prozent. Durchschnittlich erreichte RTLplus im Jahr 2016 einen

Marktanteil von 0,4 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern

und den Zuschauern ab 3 Jahre.



SUPER RTL erzielte 2016 einen durchschnittlichen Marktanteil von

20,6 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen (6 bis 20.15

Uhr). Der öffentlich-rechtliche Kinderkanal kam auf 19,7 Prozent,

Nickelodeon erreichte 7,9 Prozent und der Disney Channel lag bei 9,5

Prozent. In der Primetime konnte SUPER RTL am Freitagabend mit seinen

Family Cartoons gute Marktanteile bei den 14- bis 59-jährigen

Zuschauern für sich verbuchen. "Ice Age" und "Ice Age 2" kamen auf

jeweils 4,5 Prozent, der Weihnachtsklassiker "Schöne Bescherung"

erzielte 4,9 Prozent. Ebenfalls überzeugen konnte die große

"Asterix"-Reihe, die am Samstagabend Marktanteile deutlich über

Senderschnitt generierte. "Asterix in Amerika" kam auf 4,8 Prozent,

"Asterix & Obelix gegen Cäsar" lag bei 4,4 Prozent in der Zielgruppe

der 14- bis 59-Jährigen. In der Daytime startete SUPER RTL zahlreiche

neue Formate, die sich in der Kinderzielgruppe auf Anhieb etablieren

konnten: "Dinotrux" von DreamWorks Animation (MA: 3-13: 23,6 %), "PAW

Patrol" (MA 3-13: 34,1 %) und "Woozle Goozle und die Weltentdecker"

(MA: 3-13: 21,5 %) erreichten aus dem Stand Durchschnittswerte

deutlich über dem Senderschnitt.



RTL II konnte 2016 mit abwechslungsreichen und aufwändigen

TV-Events besondere Akzente setzen. Der Sender schloss das Jahr mit

einem Marktanteil von 5,7 Prozent (14-49) ab. Die Traumhochzeit von

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis erreichte einen Marktanteil

von 16,1 Prozent (MA 14-29: 24,2 %) und Bestwerte bei Twitter,

Facebook und www.rtl2.de. Weitere erfolgreiche TV-Events und

Format-Verlängerungen in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen

Zuschauer waren "Der große RTL II-Promi-Kegelabend" (8,8 %), das

"Berlin - Tag & Nacht"-Spezial "Die Hochzeit von Paula und Basti"

(11,3 %) und "Lecker Schmecker Wollny" (bis zu 8,6 %). Die Marke "Der

Trödeltrupp" wurde erfolgreich ausgebaut und auf einen großen

"Trödeltag" mit Werten bis zu 8,6 Prozent Marktanteil in der

Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erweitert. Mit "Curvy Supermodel"

startete RTL II einen neuen TV-Modelwettbewerb, der durchweg auf

positive Resonanz stieß. In der Zielgruppe erreichte das Format bis

zu 8,0 Prozent Marktanteil (14-49) und 16,5 Prozent Marktanteil bei

den 14- bis 29-Jährigen.



Stark vertreten war RTL II in der jungen Zielgruppe (14-29): Mit

8,3 Prozent Marktanteil belegte der Sender Rang drei aller deutschen

TV-Stationen. Die Soap "Berlin - Tag & Nacht" zählte weiterhin zu den

beliebtesten Programmen und erreichte Bestwerte von 32,8 Prozent

Marktanteil in der jungen Zielgruppe (14-29) und 12,9 Prozent bei den

14- bis 49-Jährigen. Auch "Köln 50667" gehörte mit bis zu 27,2

Prozent Marktanteil weiter zu den stabilen RTL II-Erfolgsmarken am

Vorabend. Bei den jungen Zuschauern (14-29) waren die "RTL II News"

2016 die erfolgreichste TV-Nachrichtensendung um 20 Uhr* mit

durchschnittlich 11,6 Prozent Marktanteil. Über die Website

rtl2news.de sowie über Facebook und Snapchat transportiert die

Redaktion Nachrichtenthemen über die TV-Ausstrahlung hinaus

konsequent auf allen relevanten Kanälen. Mit RTL II YOU startete am

31. Mai ein Digitalangebot für die junge Zielgruppe. Die App

verzeichnete mehr als 500.000 Downloads, die durchschnittliche

Abrufzeit liegt bei 28 Minuten. Zu den Programm-Highlights zählen

Eigenproduktionen wie "MJUNIK" und "dailyCGN" oder Lizenzformate wie

"Keeping up with the Kardashians". *Das Erste, RTL II, Sat.1



Digitalangebote erreichen Rekord bei Videoabrufen im Web / Inhalte

der Mediengruppe RTL bieten Gesprächsthemen in sozialen Netzwerken



Die Bewegtbildinhalte der Mediengruppe RTL Deutschland erzielten

2016 mit starken 1,2 Milliarden Videoabrufen einen neuen Rekord und

gehörten damit auch 2016 wieder zu den meistgenutzten professionell

produzierten Inhalten im deutschen Web. Bis zu 29,56 Millionen Unique

User (Januar) ab 14 Jahren nutzten laut AGOF 2016 die

Digital-Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland. Stärkste

Einzelangebote waren n-tv.de mit bis zu 11,99 Millionen (Juli),

gefolgt von wetter.de mit bis zu 9,79 Millionen (Juni) und RTL.de mit

bis zu 9,44 Millionen Unique User (Januar).*



Die Sender- und Formatmarken sorgten auch 2016 wieder für starken

Gesprächsstoff in sozialen Netzwerken. Insgesamt verfügten die

Angebote der Mediengruppe RTL Ende 2016 über 29,7 Millionen Fans**

bei Facebook, was einem Wachstum von zwei Millionen Fans (7 %)

gegenüber 2015 entspricht. Erfolgreichste Formate (ohne RTL II) waren

im Jahresschnitt die Facebook-Sites zu den RTL

Nachrichten-/Magazin-Angeboten, n-tv sowie "Gute Zeiten, schlechte

Zeiten". Reichweitenstärkste Formate auf Monatsbasis waren "Ich bin

ein Star - Holt mich hier raus" mit 224 Millionen Bruttokontakten,

gefolgt von "RTL Aktuell" mit 199 Millionen (beide Januar), "Punkt

12" mit 184 Millionen (November) und n-tv mit 181 Millionen (Januar).

Unter der neuen Dachmarke TV NOW startete die Mediengruppe RTL

Deutschland im März 2016 ihr neues Bewegtbild-Angebot im Web. Das

Angebot bietet TV-Sendungen der acht Sender RTL, VOX, n-tv, RTL

NITRO, RTLplus, SUPER RTL, TOGGO plus und RTL II zum zeitversetzten

Abruf in voller Länge und im Livestream. Bereits Ende Mai 2016

verzeichnete der kostenpflichtige Teil des Angebotes von TV NOW

(Livestream, Preview, Archiv, mehr Endgeräte) mehr Abonnenten als

noch vor der Umstellung mit den drei einzelnen NOW-Senderangeboten

(RTL, VOX und RTL II).



Neben TV NOW hat die Mediengruppe RTL das Videostreaming-Angebot

Clipfish mit Longform-Inhalten, wie Movies, Serien und Anime sowie

die Verfügbarkeit (Apple TV, Amazon Fire TV oder Xbox) weiter

ausgebaut. Die Reichweite der Verticals, wie RTL NEXT, wetter.de,

kochbar.de oder Vip.de konnte sich mit 13,5 Millionen Unique User mit

einem deutlichen Zuwachs von rund 21 Prozent auch dank RTL NEXT

gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich steigern.



*Videoabrufe: Hochrechnung MG RTL D Forschung & Märkte; Unique

User Quelle: AGOF digital facts Januar bis September 2016; Zielgruppe

14+. ** Quelle: Fanpagekarma, MG RTL D Forschung & Märkte



Quelle: AGF, GfK, DAP TV Scope 5.1; 29.-31.12.2016 vorl. gewichtet

/ Stand: 01.01.2017. Bis zu = Höchster Durchschnittswert einer

Sendung.







Keywords (optional):

