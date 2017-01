Der Tagesspiegel: Kubicki: Keine Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen

(ots) - Die FDP lehnt eine Ausweitung der Videoüberwachung

strikt ab. Kameraüberwachung sei an Bahnsteigen, möglicherweise auch

in Zügen sinnvoll, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende

Wolfgang Kubicki dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe): "Auf

öffentlichen Plätzen brauchen wir eine solche Überwachung nicht."



http://www.tagesspiegel.de/politik/kubicki-zu-debatte-nach-anschla

egen-fdp-gegen-videoueberwachung-von-oeffentlichen-plaetzen/19195724.

html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.01.2017 - 11:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1440486

Anzahl Zeichen: 918

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung