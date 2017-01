Der Tagesspiegel: Immer mehr Mieter suchen Hilfe gegen Mieterhöhungen

(ots) - Immer mehr Mieter in Ballungszentren leiden unter

Mieterhöhungen und wenden sich nach Tagesspiegel-Informationen

(Montagausgabe) deshalb an einen Mieterverein. In keinem anderen

Bereich nehmen die Beratungsfälle so rasant zu. Das zeigt eine

Auswertung des Deutschen Mieterbunds über die Rechtsberatungen, die

2015 in den Mietervereinen stattgefunden haben.



