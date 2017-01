Deutsches Kinderhilfswerk: In 2017 ein "Bündnis für Kinder" auf den Weg bringen

(ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert ein breites

gesellschaftliches "Bündnis für Kinder", um Deutschland

kinderfreundlich und zukunftsfähig zu machen. Aus Sicht des Verbandes

ist es an der Zeit, dass sich Bund, Länder und Kommunen, Verbände,

Wirtschaft und Medien unter Federführung von Bundeskanzlerin Angela

Merkel zu einem solchen Bündnis zusammenfinden und Initiativen und

Maßnahmen für ein kinderfreundliches Deutschland ausarbeiten. "Wir

sollten uns aktiv für die Belange und Bedürfnisse von Kindern

einsetzen und so die Basis für eine gesellschaftliche Entwicklung

Deutschlands schaffen, die dem demografischen Wandel Rechnung trägt

und die Rechte von Kindern konsequent in den Blick nimmt. Denn Kinder

sind nicht einfach nur unsere Zukunft, sondern vor allem sind sie ein

existenzieller Bestandteil des Hier und Jetzt. Auch wenn seit der

Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention vor mehr als 25 Jahren

eine Reihe von Verbesserungen erreicht werden konnten, müssen wir in

der Gesamtschau der deutschen Gesellschaft eine anhaltende

Ausblendung und Verdrängung von Kinderinteressen attestieren", betont

Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.



"Dabei ist Kinderfreundlichkeit der Schlüssel für eine nachhaltig

funktionierende Gesellschaft. Sie beginnt im Alltag, beim direkten

und respektvollen Umgang mit Kindern. Aber auch die Politik hat

maßgeblichen Anteil an einer kinderfreundlichen Gesellschaft, da sie

wesentliche Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern setzt.

Der Generationenvertrag schützt die Rentnerinnen und Rentner, aber

nicht die Kinder. Hier ist ein umfassender Perspektiv- und

Politikwechsel nötig. Wir brauchen eine Kinderpolitik, die nicht nur

Politik für Kinder macht, sondern auch Politik mit Kindern. In diesem

Sinne greift das Deutsche Kinderhilfswerk einen Vorschlag von

Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem letzten Bundestagswahlkampf auf



und schlägt ein 'Bündnis für Kinder' vor, dass Initiativen und

Maßnahmen für ein kinderfreundliches Deutschland ausarbeitet", so

Krüger weiter.



Dabei sollte das "Bündnis für Kinder" vor allem die

kinderfreundlichere Gestaltung der Kommunen als auch die Bekämpfung

der anhaltend hohen Kinderarmut in Deutschland in den Blick nehmen.

Weitere Schwerpunkte sollten aus Sicht des Deutschen

Kinderhilfswerkes die Themen Bildungsgerechtigkeit, die Förderung des

gesunden Aufwachsens aller Kinder und die Medienkompetenzförderung

sein. Schließlich gehört auch die Verbesserung der Rechtsposition von

Kindern in Deutschland auf die Tagesordnung, insbesondere durch die

Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz.







