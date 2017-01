agivia 2016 – Rückblick und Vorausschau

agivia GmbH, Berlin

(firmenpresse) - Wir sind nicht unglücklich, dass 2016 vorbei ist und freuen uns wie die meisten auf freie Tage und das Zusammensein mit den Familien. Aber wir freuen uns auch schon ein wenig darauf, nach dem Jahreswechsel wieder mit der Arbeit zu beginnen – denn wir machen sie nach wir vor gerne und finden sie sinnvoll. Wir sind stolz darauf, was wir in den letzten Jahren und auch 2016 gemeinsam mit unseren Kunden erreicht haben.



Ein Highlight des Jahres 2016 war die erneute deutsche Meisterschaft im Rollstuhl-Rugby durch unsere Partner, die Berlin Raptors, im Juni. Und ganz besonders dankbar sind wir über unser 5jähriges Firmen-Jubiläum im Mai gewesen – es war ein schönes Fest mit viel Bestätigung, für uns war es ein klares Zeichen, auf dem richtigen Weg zu sein.



Darüber hinaus haben wir versucht, vom Frühjahr bis zum Winter unser Bestes zu geben, wir haben uns wenige Pausen gegönnt und das nicht bereut. Der Grund dafür sind wir selbst – unser gut funktionierendes Team – und natürlich Sie.



Manche Dinge ändern sich nicht, egal, wie die Umstände aussehen: Wie im letzten Jahr möchten wir uns also für Ihr Vertrauen und die immer angenehme Zusammenarbeit bedanken und hoffen, Ihnen davon etwas zurückgegeben zu haben. Genießen Sie die Feiertage und starten Sie gut im neuen Jahr – wir sehen uns!





Die agivia GmbH unterstützt seit 2011 im Bereich Rehatechnik die Idee, auch Menschen mit Handicap gleiche Mobilität zu gewährleisten. Wir setzen uns für diesen Wunsch mit einem großen Angebot aus Rollstühlen, Hilfsmitteln der Rehatechnik und kompetentem, persönlichem Service ein. Denn Ihre Mobilität ist unsere Leidenschaft.

