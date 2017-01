Sibanye Gold Ltd. mit Projekten in Südafrika

(firmenpresse) - (RT) Sibanye Gold Limited ("Sibanye" oder das "Unternehmen") (WKN: A1KBRZ) konzentriert sich auf Südafrika und hat sich selbst der Dividendenzahlung verpflichtet. Sibanye ist eine unabhängige Bergbaugruppe mit Sitz in Südafrika und betreibt als Eigentümer hochqualitative Gold- und Uranbetriebe sowie Projekte quer durch das ganze Witwatersrand Becken. Die Zentrale von Sibanye liegt nahe Westonaria in der Provinz Gauteng, nahe ihrer Betriebe in West Wits.

Sibanye hat im Jahr 2016 knapp 1,6 Mio. Unzen Gold gefördert und ihre Reserven belaufen sich auf 31 Mio. Unzen Gold und 114 Mio. Pfund Uran. 2015 lag die Betriebsmarge bei soliden 28%. Damit gehört Sibanye zu den Top 10 der weltweiten Goldproduzenten und fördert Uran als Beiprodukt.

Sibanye ist bestrebt, als verantwortungsvolles Unternehmen mit allen Eigentümern zusammenzuarbeiten, um ordentliche Werte zu liefern und die Betriebslizenzen in Ordnung zu halten und dadurch langfristige und nachhaltige Erfolge zu liefern. Das Unternehmen betreibt vier eigene Untertage- und Tagebaubetriebe in Südafrika mit den Bezeichnungen Cooke, Driefontein und Kloof in der West Witwatersrand Region und den Betrieb Beatrix in der Südichen Provinz Free State. Dazu kommen mehrere Verarbeitungs- und Raffineriebetriebe, in denen goldhaltiges Erz in Doré-Barren verarbeitet wird.

Sibanyes Tätigkeit besteht in der Förderung, Extrahierung und Verarbeitung von Golderz, um daraus entsprechende Produkte und Doré-Barren herzustellen, die dann in der Rand Refinery Proprietary Limited (Rand Refinery) in Goldbarren mit einer Mindesteinheit von 99,5% gemäß den Good Delivery Standards der London Bullion Market Association raffiniert werden. Das so raffinierte Gold wird dann anschließend an den internationalen Märkten verkauft. Sibanye hält einen Anteil von derzeit 33% an der Rand Refinery, die eine der weltgrößten Goldraffinerien und die größte in Afrika ist.

Sibanye verarbeitet zunächst Uranerz für Uran und danach für die Goldgewinnung. Mit der Uranproduktion als Beiprodukt optimiert Sibanye Cookes Gold- und Mineralressourcen. Durch die Erträge aus dem Uranverkauf werden die Goldproduktionskosten deutlich gesenkt und erlauben es auch, tiefere Goldgrade profitabel zu verarbeiten.





Übernahme der Rustenburg-Platinminen

Sibanye hat in 2015 in Übereinstimmung mit seiner Wertschaffungsstrategie und für fortlaufende Dividenden die Rustenburg Platinvorkommen von Anglo American Platinum Limited erworben. Diese Transaktion ist am 01. November 2016 in Kraft getreten. Damit konnte die 100 %-ige Tochtergesellschaft Sibanye Rustenburg Platinum Mines Proprietary Limited ("SRPM") die Übernahme der Bergbaubetriebe Bathopele, Siphumelele (einschließlich Khomanani) und Thembelani (einschließlich Khuseleka), zweier Konzentrationsanlagen, einer auf dem Betriebsgelände befindlichen Chromgewinnungsanlage, der Bergeaufbereitungsanlage Western Limb, der damit verbundenen Infrastruktur sowie der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß dem Grundsatz der Unternehmensfortführung, einschließlich "normalisierter" Mengen an Betriebskapital, von Rustenburg Platinum Mines Limited ("RPM") abschließen.

Dazu Neal Froneman, der CEO von Sibanye: "Wir freuen uns über den Abschluss der Transaktion und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Broad-Based Economic Empowerment-Partnern einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit der Rustenburg-Betriebe zu leisten. Wir sind zuversichtlich, dass wird durch die Zusammenlegung der Betriebsstätten von Rustenburg und Kroondal wertvolle Synergien im Hinblick auf die Kostenentwicklung und Betriebsführung erzielen können und allen beteiligten Interessengruppen eine nachhaltige und erfüllende Zukunft zusichern werden."



Geplante Übernahme der Stillwater Mining Company

Sibanye hat am 09. Dezember 2016 bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung zum Erwerb der Stillwater Mining Company ("Stillwater", NYSE: SWC) unterzeichnet hat. Der Kaufpreis dafür beläuft sich auf 18 USD pro Aktie in bar und entspricht einem Gesamtbetrag von 2,2 Milliarden USD (rund 30 Milliarden Rand). Damit entspricht die Kaufsumme einem Aufschlag von 23% auf den Schlusskurs der Stillwater-Aktie am Vortag bzw. 20 % des volumengewichteten durchschnittlichen Kurswertes der Stillwater-Aktie an 20 aufeinanderfolgenden Tagen (20-Tages-VWAP).

Stillwater ist ein führendes Palladium- und Platinproduktionsunternehmen mit Firmensitz in Colorado (USA) bzw. ein Tier-One-Produzent von Platingruppenmetallen (PGMs). Derzeit besitzt Stillwater zwei PGM-Untertagebaubetriebsstätten (die Mine Stillwater und die Mine East Boulder), das organische Wachstumsprojekt Blitz und den metallurgischen Verarbeitungskomplex Columbus.

Dazu erklärte der CEO von Sibanye, Neal Froneman: "Die Transaktion steht im Einklang mit Sibanyes strategischem Ziel, eine optimale Wertschöpfung für alle Beteiligten zu generieren. Ermöglicht werden soll dies durch die Steigerung des Cashflows über werterhöhendes Wachstum, was auch unsere Strategie der nachhaltigen Dividendenzahlungen, die zu den höchsten der Branche zählen, untermauert. Die Transaktion ist für Sibanye eine einzigartige Gelegenheit, um hochwertige, kostengünstige PGM-Aktiva an einem sehr günstigen Punkt des Kreislaufs zu erwerben."

Durch diese Transaktion wird Sibanyes PGM-Portfolio mit hochgradigen Reserven erweitert, die aktuell eine Betriebsdauer von mehr als 25 Jahren ermöglichen und über das Projekt Blitz auch ein kurzfristiges, organisches, kostengünstiges Wachstum sicherstellen. Zusätzlich lässt die ausgedehnte Streichenlänge des mineralisierten Erzkörpers auf weiteres Ausbaupotenzial schließen. Sibanye erhält mit Stillwaters metallurgischem Verarbeitungskomplex Columbus einen PGM-Betrieb, der die gesamte Produktkette von der Förderung bis zur Vermarktung umfasst. Dieser große Recyclingbetrieb bietet große Margen und strategische Markteinblicke.

Dazu erklärte der CEO von Stillwater, Mick McMullen: "Das Board of Directors von Stillwater hat der Transaktion zugestimmt und empfiehlt den Aktionären von Stillwater, für die Transaktion zu stimmen. Die Transaktion bietet unseren Aktionären die Möglichkeit einer unmittelbaren Wertschöpfung und positioniert unsere Betriebsstätten und Mitarbeiter als Teil eines international führenden Edelmetallunternehmens. Sibanyes und Stillwaters Werte ergänzen sich, und wir sind zuversichtlich, dass Sibanye unsere Betriebsstätten in der gewohnt erstklassigen Weise weiterführt und auch den Kommunen Montanas als zuverlässiger Partner zur Seite steht."

Der Umsetzung dieser Transaktion müssen noch die Aktionäre von Stillwater und Sibanye zustimmen und auch die Regulierungsbehörden in den USA und Südafrika müssen die Transaktion noch genehmigen. Die zwei größten Sibanye-Aktionäre – Gold One International Ltd. und PIC -, die gemeinsam 29 % des in Umlauf befindlichen Aktienkapitals von Sibanye halten, haben im Hinblick auf die Transaktion ihre Unterstützung signalisiert.

Sibanye will die Transaktion mit einem Überbrückungskredit von 2,7 Milliarden $ finanzieren. Voraussichtlich im 2. Quartal 2017 wird die Transaktion abgeschlossen. Direkt im Anschluss an die Transaktion will Sibanye über eine Bezugsrechtsemission neue Fremd- und Eigenmittel aufbringen. Das Ziel ist hier, die Dividendenstragie beizubehalten und die finanzielle Flexibilität langfristig abzusichern.



Weitere Informationen im Internet

www.sibanyegold.co.za

www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-gold-ltd.html



