Pro DP Verpackungen & Pack4Food24 starten ins Jahr 2017

Die Spezialisten für Gastronomie, Hotel und Lebensmittelhandel arbeiten weiter an einem effizienten und innovativen"Alles aus einer Hand" Konzept

Pro DP Verpackungen und Pack4Food24.de

(firmenpresse) - Seit 2010 steht die Pro DP Verpackungen zusammen mit dem praktischen Online Bestellportal Pack4Food24.de für Kompetenz im Bereich lebensmittelnaher Einweg-, Service-, aber auch Hygiene- und Reinigungslösungen für den professionellen gewerblichen Bedarf in Gastronomie, Speiseversorgung, Catering, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel. Auch im Jahr 2017 arbeiten die Verpackungsprofis aus Ronneburg bei Gera in Mitteldeutschland stetig an der Optimierung und sinnvollen Expansion ihrer Leistungen.

Neben einem leistungsfähigen Kundenservice, angefangen von der Online Bestellmöglichkeit rund um die Uhr mit zahlreichen Zahlungsmöglichkeiten, über weitreichende Kontaktmöglichkeiten zum Kundenservice wie Telefon, Email, Fax, Servicechat oder sogar Whatsapp, bis hin zu einem zuverlässigen Logistiknetzwerk für die schnelle Belieferung von Kunden in ganz Europa, liegt das Hauptaugenmerk der Pro DP Verpackungen natürlich auf einer enormen Sortimentsbreite.

Ziel ist es aber nicht nur eine Vielzahl an praktischen und innovativen Lösungen für den täglichen Gastronomiebedarf, Imbissbedarf, Hotelbedarf, Fleischereibedarf, Bäckereibedarf, usw. aus einer Hand zu bieten. Vielmehr soll der Kunde selbst in einem enorm breiten Angebot an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, qualitativen Tischprodukten sowie effektiven Reinigungs- und Hygieneartikeln noch die Auswahl an verschiedenen Variationen, Größen oder Designs in den einzelnen Produktgruppen haben.

Hier ist die gebotene Angebotsbreite und Vielfalt von Pro DP Verpackungen und Pack4Food24.de nahezu einzigartig, und bietet Restaurants, Bars, Imbissbetrieben, Foodtrucks, Kantinen, Lieferdiensten, usw. die Möglichkeit, auch über die eingesetzten Einwegverpackungen und Servicelösungen den eigenen Anspruch an Innovation, Qualität und Service nachhaltig zu unterstreichen.

Dabei ist im auf Pack4Food24.de ersichtlichen Standardsortiment noch längst nicht das Ende erreicht, denn gerade in der individuellen Bedruckung von Einwegverpackungen, Papiertragetaschen, Pizzakartons, Servietten, Trinkbechern, usw. steht den Kunden aus Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel bei der Pro DP Verpackungen ein breites und leistungsfähiges Netzwerk an internationalen Produzenten zur Verfügung. Somit können die Unternehmen nicht nur ihren täglichen Bedarf ein Einweg- und Servicelösungen professionell decken, sondern sich auch mit inidviduellen Ideen von der breiten Masse an Konkurrenten absetzen.





Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

Pro DP Verpackungen

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

info(at)pro-dp-verpackungen.de

036602/289000

http://www.pro-dp-verpackungen.de



