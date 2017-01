Mitteldeutsche Zeitung: zu Bundesagentur/Überschüsse

(ots) - Nach wie vor sind fast eine Million Menschen zwölf

Monate oder länger arbeitslos gemeldet. Viele von ihnen sind schlecht

ausgebildet, entwöhnt von regelmäßigen Tagesabläufen, betroffen von

Erkrankungen oder Suchtproblemen. In anderen Fällen verhindern

mangelnde Kinderbetreuungsangebote die Aufnahme einer Arbeit. Die

Hindernisse sind so unterschiedlich wie die Menschen. Daher müsste

die BA ihre Angebote individuell auf die Betroffenen abstimmen. Doch

in den Jobcentern fehlt Personal. Fazit: Genug Geld ist vorhanden,

der Arbeitsmarkt läuft, bessere Voraussetzungen wird es für den Abbau

der Langzeitarbeitslosigkeit nicht geben. Wenn nicht jetzt, wann

dann?







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.01.2017 - 18:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1440515

Anzahl Zeichen: 956

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 106 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung