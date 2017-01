Mitteldeutsche Zeitung: zu Maut/Österreich

(ots) - Die Alleingänger sitzen in diesem Fall an der Spitze

des deutschen Verkehrsministeriums. Denn während in EU-Staaten wie

Österreich jeder Fahrer Maut zahlt, ging es CSU-Verkehrsminister

Dobrindt stets um eine Ausländer-Maut. Der wahre Verstoß gegen den

europäischen Geist liegt darin, dass Dobrindt seine Verhandlungen

mit der EU-Kommission zur Rettung seines Projekts stets allein mit

der Kommission führte. Ein echter Europäer hätte auch Holland,

Österreich oder Belgien einbezogen - und so Gegenwehr vermieden.







