Lausitzer Rundschau: Für Sicherheit und Freiheit



Warum es eine faire Debatte um Flüchtlinge und Terror geben muss

(ots) - Wir sollten uns vom Terror nicht einschüchtern

lassen. Das ist für 2017 sicherlich ein guter Vorsatz. Weiterzuleben

und dabei möglichst die Errungenschaften unserer Gesellschaft

bewahren - die freier, offener und menschenfreundlicher ist als

diejenigen vieler anderer Staaten. So ähnlich haben wir das in den

Neujahrsansprachen gehört, ob nun von Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU) oder den Ministerpräsidenten Sachsens und Brandenburgs, die den

Zusammenhalt betonen. Recht haben sie alle. Allein das Beschwören der

Werte reicht aber nicht. Denn das haben wir im vergangenen Jahr

lernen müssen: Zwar zeigt sich, dass die meisten Flüchtlinge als

Schutzsuchende nach Deutschland kommen. Und es wäre unanständig, den

aus zerbombten Städten wie Aleppo in Syrien Geflohenen nicht

zumindest diesen Schutz zu gewähren. Es ist jedoch auch klar

geworden, dass sich Gewalttäter und Mörder unter die Flüchtlinge

gemischt haben. Das belegt nicht allein der grausame Lkw-Anschlag auf

dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten. Mit dem mutmaßlichen

Attentäter Anis Amri ist der Terror auch in der Region angekommen.

Unter den Toten von Berlin war eine Frau aus dem Landkreis

Dahme-Spreewald. Es geht also um eine wirkliche Gefahr. Darüber wird

nicht nur zu sprechen sein - auf Augenhöhe mit allen, denen das Angst

macht und die ein Recht darauf haben, dass dieser Staat sie

angemessen schützt. Es hilft also nicht, Gefahren und Bedrohungen

hierzulande kleinzureden. Was den Verantwortlichen, den gewählten

Regierenden, Parlamenten und Behörden bleibt, ist, auf Basis der

demokratischen Rechtsordnung zu handeln. Mehr Polizei, Änderungen von

Gesetzen, da wo es nottut: Auch solche Konsequenzen kündigen die

genannten Neujahrsredner bereits an. Wie weit der Staat dabei gehen

sollte, das wird 2017 Gegenstand der öffentlichen Debatten, des

Bundestagswahlkampfs werden. Dabei ist die Aufgabe nicht einfach,



Sicherheit zu erlangen, ohne die Grundrechte und damit die

Grundfesten unseres Landes zu sehr einzuschränken. Und schon gar

keine nationale Angelegenheit. Genau so ist Diplomatie und hierbei

Engagement Deutschlands gefragt - in diesem neuen Jahr - damit aus

einer fragilen Waffenruhe wie in Syrien eine friedlichere Zukunft

entstehen kann. Mit billigen Sprüchen - man möge die Grenzen

dichtmachen, die Flüchtlinge abschieben oder Ähnlichem - kommt

Deutschland da nicht weit, weder politisch noch ökonomisch. Insofern

ist es wichtig, jenseits von Appellen die Debatte zu führen, wie

Deutschland sich besser schützen kann. Ohne seinerseits Frieden,

Wohlstand und Freiheit aufs Spiel zu setzen.







