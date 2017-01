Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Merkels Neujahrsansprache

Das Problem mit Gut und Böse

Martin Fröhlich

(ots) - Die Bundeskanzlerin hat die Deutschen zu mehr

Zuversicht aufgerufen - in Zeiten schwerer Prüfungen, wie Angela

Merkel sagte. Vielleicht hilft Zuversicht ja und alles ist nur eine

Frage der Betrachtungsweise. Doch an dieser Stelle beginnt das

Dilemma, das prägend für 2017 sein wird. Wie sind die Dinge zu

betrachten? Die einfachste Frage dabei ist die nach der

Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Seien wir ehrlich: die beiden

Schubladen helfen bei der Orientierung im Leben. Mancher mag das

Klischee nennen, doch wir brauchen wohl eine solche moralische Basis.

Allein - es verstärkt sich der Eindruck, dass es immer weniger

Personen und Themen gibt, die zu Recht in die Kategorie für Gut und

Böse gehören. Längst ist aus dem Zwei-Schubladen-Kästchen eine

gewaltige Kommode mit unüberschaubar vielen Fächern geworden. Mancher

denkt an die Zeiten des Kalten Krieges zurück, als es (vermeintlich)

einfach war, Gut und Böse voneinander zu trennen. Der Westen mit

Freiheit und Demokratie schien die Verkörperung des Guten zu sein,

der Osten mit diktaturähnlichen Gesellschaften die des Bösen. Aber

nehmen Sie mal die Position eines DDR-Bürgers ein und schon wird es

komplexer. Und heute? Scheitern wir mit dem einfachen

Schubladen-System. Beispiel: Terror ist das Grundböse. Wer ihn

bekämpft, ist der Gute. Unbestritten. Doch tatsächlich argumentieren

wir mit Grautönen. Verübt der IS einen Anschlag, hält unsere

Betrachtung stand. Waren es Kurden, beginnen Diskussionen über

Ursache und Wirkung und die Frage: Wem kommt welche Rolle zu? Blicken

wir nach Syrien! Machthaber Assad steht auf der Seite des Bösen. Der

IS auch. Andere islamistische Rebellen wohl ebenso. Dabei hatten die

Rebellen zu Anfang noch klar die Rolle des Guten inne. Und was gilt

für Russland, das Aleppo bombardiert hat? Wer also kommt für den Part

des Guten überhaupt in Frage? Selbst in Washington wird es komplex.



Trump in der Rolle des Bösewichts, der die freie Demokratie bedroht.

Aber eben Präsident der USA, des wichtigsten Verbündeten des

westlichen Europas. Und schließlich bei uns: Aggression gegen

sogenannte Gutmenschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen; zugleich

ein teils hilfloser, leugnender Umgang mit den Problemen, die die

Zuwanderung mit sich bringt. Wir müssen damit leben, dass die Welt

eine große Kommode der vielfältigen Einordnungen ist. Zuversicht kann

da durchaus helfen. Ein klarer Blick, vorsichtigere Bewertungen und

der Mut, voreilige Fehleinschätzungen einzugestehen, sind jedoch

wichtiger.







