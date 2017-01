Produkteinführung smartsleep®

Harvard Schlafforscher entwickelt Innovation für besseren Schlaf

Produktneuheit smartsleep®

(firmenpresse) - Schlafforscher der Harvard Universität (Boston/ USA) haben eine Innovation entwickelt. Durch eine patentierte Nährstoffkombination sollen die Erholungsprozesse im Schlaf optimiert und die Regeneration von Körper und Geist beschleunigt werden. Das mögliche Resultat: Weniger Müdigkeit nach kurzen Nächten und eine verbesserte Leistungsfähigkeit am Tag.



smartsleep® - Fit nach kurzen Nächten.

Nach 10-jähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es einem internationalen Schlafforscher gelungen ein Produkt zu entwickeln, dass die natürlichen Erholungsprozesse im Schlaf optimieren kann. Das Produkt nennt sich smartsleep® und ist eine patentierte Kombination aus ausgewählten Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und Creatin. Die positiven Effekte der einzelnen smartsleep®-Inhaltsstoffe auf den Schlaf wurden in unabhängigen wissenschaftlichen Studien untersucht. Im Gegensatz zu vielen gängigen Schlafmitteln, die den Schlaf künstlich beeinflussen und seine Funktion zum Teil sogar unterdrücken, unterstützt und beschleunigt smartsleep® die natürlichen

Erholungsprozesse im Schlaf. Das Ergebnis ist eine verbesserte Erholung in kurzen Nächten.

smartsleep® ist demnach ideal geeignet für Sportler, Geschäftsreisende, Menschen mit fordernden Berufen und alle, die auch nach wenig Schlaf oder Bedingungen erhöhter körperlicher und geistiger Belastung fit und leistungsfähig sein müssen. Die smartsleep®-Nährstoffe sind optimal auf die einzelnen Schlafphasen abgestimmt und unterstützen gezielt das Einschlafen, die Tiefschlafphasen, sowie die Prozesse während des REM-Schlafes (Traumschlaf).



smartsleep® arbeitet mit Experten aus der Schlafforschung, dem Leistungssport und der Nahrungsmittelbranche zusammen. Für die Produktion von smartsleep® hat man sich bewusst für die Zusammenarbeit mit der Mark Warnecke GmbH / AMSPORT entschieden, um die Kompetenzen aus der Schlafforschung mit dem Leistungssport zu kombinieren. Die Sporternährungsmarke AMSPORT wurde vom Schwimmweltmeister & Arzt Mark Warnecke ins Leben gerufen und zeichnet sich durch höchste Qualität und Kompetenz aus. Gründer und Geschäftsführer der smartsleep GmbH ist der Schlafforscher Dr. Markus Dworak. Dr. Dworak arbeitet seit über 10 Jahren in der Schlafforschung, war Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Mitglied und Nachwuchspreisträger der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), sowie Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen.





smartsleep® wurde 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführt und ist über den Onlineshop der Homepage (www.smartsleep.de) oder bei ausgewählten Händlern erhältlich.











Die smartsleep GmbH wurde 2015 von Schlafforschern gegründet und fokussiert sich auf die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung des Schlafs und der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit am Tag. www.smartsleep.de

