Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Türkei

(ots) - Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört

hat: mit Terror. Wieder trifft es die Türkei. Und vieles spricht für

eine Täterschaft mit Bezug zum »Islamischen Staat« (IS). Zuletzt

verzichteten die sunnitischen Dschihadisten darauf, sich zu

Anschlägen in der Türkei zu bekennen. Der Grund ist einleuchtend:

Weil der Staat vom Terror verschiedener Gruppen bedroht ist, müssen

die Behörden in alle Richtungen ermitteln und brauchen Zeit und

Personal; das gibt Attentätern mehr Zeit zur Flucht. Nach der

Rückeroberung Aleppos durch russisches und iranisches Militär für

das Assad-Regime hat sich auch die Türkei zur Siegermacht in Syrien

erklärt. Ankara handelte mit den Rebellen die Voraussetzungen für

eine Waffenruhe aus, die den IS ausdrücklich ausschließt. Das

fordert alte Feinde heraus und schafft neue - und erhöht die

Terrorgefahr im eigenen Land weiter. Der erste Anschlag, der sich

direkt auf die türkische Syrienpolitik bezog, war das Attentat auf

den russischen Botschafter in Ankara am 19. Dezember. Der Schütze der

tödlichen Kugeln hatte »Rache für Aleppo« gerufen - und traf nicht

nur einen Vertreter Russlands, das in Aleppo für viele Tote

verantwortlich ist. Er traf auch Erdogan, der sich in Syrien auf

einen überaus riskanten Deal eingelassen hat. Das Risiko liegt darin,

dass der Iran und Russland in Syrien andere Interessen verfolgen und

mehr Möglichkeiten haben als die Türkei. Erdogan hat sein Ziel, Assad

zu stürzen, vorerst aufgegeben. Ihm geht es nur darum, die Kurden in

Syrien zu schwächen. Die Türkei hat offensichtlich freie Hand, den

Korridor zwischen ihrer Grenze und den kurdischen Gebieten auf

syrischem Areal zu kontrollieren. Die Absicht ist klar: Erdogan will

eine autonome Kurdenregion verhindern, die Begehrlichkeiten in Form

sezessionistischer Bewegungen auf türkischem Staatsgebiet wecken



würde. Vor allem deswegen mischt die Türkei in Syrien und beim Kampf

gegen den IS auch im Irak mit. Denn wenn der IS am Ende von

kurdischen Kämpfern besiegt werden sollte, dann könnte die Welt den

Kurden ein eigenes Staatsgebiet kaum verweigern. Das ist der

Albtraum, der Erdogan antreibt. Darum muss seine Armee dabei sein,

wenn die letzte IS-Hochburg Mossul fallen sollte. Dafür spaltet

Erdogan nicht nur die Gesellschaft, er macht die Türkei auch zur

Zielscheibe des Terrors von kurdischer und islamistischer Seite -

Kollateralschäden wie hunderte Menschenleben im vorigen Jahr

inbegriffen. Der Anschlag auf die Besucher des Clubs Reina in

Istanbul wird nicht der letzte dieser Art in der Türkei gewesen sein.

Es wird Zeit, dass sich das Auswärtige Amt endlich zu einer

Reisewarnung für die Türkei durchringt.







