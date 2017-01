Badische Zeitung: Polizeikontrollen in Köln / Rassismus ist das nicht

Kommentar von Karl Heidegger

(ots) - Wenn es an Silvester 2015/16 am Kölner Dom vor

allem junge Männer mit nordafrikanischen Wurzeln waren, die im Pulk

Straftaten begangen haben, dann schrillen die Alarmglocken, wenn

exakt ein Jahr später an exakt demselben Ort erneut großen Gruppen

derselben Herkunft in Erscheinung treten. Das Vorgehen der Polizei

ist daher legitim, sofern es auf einen bestimmten Tag, Anlass und Ort

beschränkt ist. Mit Rassismus hat das nichts zu tun.

