Rheinische Post: Kartellamt will gegen heimliche Aufschläge bei Flugreisen vorgehen und Facebook-Verfahren schnell abschließen

(ots) - Das Bundeskartellamt will als künftige

Verbraucherschutzbehörde stärker gegen fragwürdige Geschäftspraktiken

im Internet vorgehen. "Wenn eine Fluggesellschaft beim Online-Buchen

Aufschläge praktisch verheimlicht, könnten wir das abstellen; wenn

ein Online-Versandhaus die Rückgabe von Waren unklar regelt, ebenso",

sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe).



Mit diesen Beispielen wirbt Mundt dafür, dass das Kartellamt, wie

von Union und SPD geplant, eine Verbraucherschutzbehörde wird: "Wir

unterstützen den Vorschlag, auch Verbraucherschutzbehörde zu werden.

Es braucht mehr Durchschlagskraft, um gegen massenhafte Verstöße

gegen Verbraucherrechte, wie sie im Internet vorkommen, vorgehen zu

können." Im Moment könnten zwar einzelne Verbraucher klagen, aber

entsprechende Urteile seien nicht allgemeingültig. "Wenn wir als

Behörde dagegen Verfahren durchführen können, könnten Entscheidungen

unmittelbar einer großen Zahl von Verbrauchern helfen."



Das Verfahren gegen Facebook wegen vermutetem Missbrauchs der

marktbeherrschenden Stellung will Mundt bald abschließen. "Wir wollen

das Verfahren schnell abschließen und arbeiten mit Hochdruck daran.

Persönliche Daten haben eine große wirtschaftliche Bedeutung. Werden

diese rechtswidrig erhoben, kann dies bei einem großen Unternehmen

wie Facebook ein Verstoß gegen das Kartellrecht bedeuten."



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440546

Anzahl Zeichen: 1831

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung