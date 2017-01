Rheinische Post: Kartellamt erwartet nach Tengelmann-Verkauf steigende Preise / Kartellamt rechnet mit scharfer Prüfung von Bayer-Monsanto

(ots) - Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas

Mundt, erwartet steigende Preise, nachdem Edeka nun Kaiser's

Tengelmann übernimmt. "Die vier Handelsketten Edeka, Rewe, Aldi und

die Schwarz-Gruppe mit Lidl kontrollieren rund 85 Prozent des

Lebensmittel-Einzelhandels. Wenn da nun der Größte unter den Kleinen

wegfällt, kann sich das zu Lasten der Verbraucher in manchen

Stadtteilen auswirken. Und die Beschwerden der Hersteller über die

große Marktmacht werden sicher nicht weniger werden", sagte Mundt der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Bei der Übernahme von Monsanto durch Bayer erwartet Mundt eine

scharfe Kontrolle. "Es wird genaue Prüfungen bei Bayer-Monsanto

geben, weil es bei Pflanzenschutzmitteln und Saatgut sehr viele

einzelne Produktmärkte gibt, die untersucht werden müssen", sagte

Mundt. "Die EU-Kommission ist für dieses Verfahren zuständig."



In den USA hat Bayer den Antrag auf Genehmigung bereits gestellt,

bei der EU soll dies im ersten Quartal 2017 erfolgen.



